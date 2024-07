Christina Aguilera kilka miesięcy temu została mamą uroczej Summer. Wokalistka długo nie pokazywała swojej pociechy, ale w końcu się na to zdecydowała. Szczęśliwa mama i dziecko zapozowali na okładce popularnego pisma. Zobacz: Christina Aguilera pierwszy raz pokazała córkę. Graficy przesadzili z retuszem małej Summer

Ostatnio można zauważyć, że artystka eksperymentuje ze stylem. Na gali rozdania Oscarów pochwaliła się szczuplejszą sylwetką, ale uwagę zwracały jej większe usta i nietrafiony kolor włosów. Internauci porównywali go do jajecznicy, co było absolutnie pasującym określeniem. Teraz Aguilera pochwaliła się na Facebooku fotką w nowej odsłonie i... została brunetką. Ciemne loki i stonowany kolor włosów naprawdę jej pasują i wygląda bardzo kobieco.

Jak Wam się podoba?

Christina Aguilera na Oscarach 2015: