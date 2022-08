"Hotel Paradise 5": Marika zmieniła kolor włosów! Blond to już przeszłość 

Marika z 5. edycji programu "Hotel Paradise" dała się zapamiętać jako charakterna i szczera osoba. Właśnie dlatego do teraz cieszy się sympatią i popularnością, kontynuując swoją przygodę z show-biznesem w mediach społecznościowych. To właśnie za sprawą Instagrama szczęśliwa uczestniczka pochwaliła się nowymi członkami rodziny! Dziewczyna nie kryje swojej wielkiej radości! "Hotel Paradise 5": Marika dzieli się swoim szczęściem Pomimo faktu, że przed nami wielka premiera 6. edycji "Hotelu Paradise" , telewidzowie nadal pamiętają o bohaterach poprzednich odsłon rajskiego hotelu. Marika, która okazała się być jedną z bardziej charakterystycznych postaci minionej odsłony miłosnego show, z wielką chęcią dzieli się swoim życiem na łamach Instagrama. Przez fakt, że na swoich instagramowych relacjach bardzo często pojawiała się w towarzystwie jednego uczestnika fani podejrzewali, że Marika i Grzegorz z "Hotelu Paradise" są razem . Uczestnicy przez długi czas nie udzielali jednoznacznej odpowiedzi w tym temacie. Aż w końcu Marika zdradziła prawdę na temat relacji z Grzegorzem z "Hotelu Paradise" . Wówczas okazało się, że uczestniczka nadal pozostaje singielką, a Grzegorz jest tylko jej dobrym przyjacielem. Wszystko jednak wskazuje na to, że tatuażystka zapragnęła w swoim życiu więcej czułości, tym samym niosąc pomoc. Właśnie zaadoptowała "maluszka" - i to nie jednego! Swoim szczęściem podzieliła się na InstaStories: - Adopcja się udała! W końcu mam swojego maluszka, na którego mogę przelać wiele miłości! I to w liczbie mnogiej - napisała Zobacz także : "Hotel Paradise 6": Nana nagrała piosenkę do 6. sezonu! Jest teledysk Marika z "Hotel Paradise" nie kryła wielkich emocji, związanych z nową rolą psiej mamy....