Jennifer Lopez od kilku miesięcy przygotowuje się do wydania swojego kolejnego solowego albumu. Promujące go dotychczas single, okazały się wielkimi hitami, podobnie jak teledyski, które notują miliony wyświetleń na Youtube. Do wielkich sukcesów J.Lo może także zaliczyć fakt, że utwór "We Are One (Ole Ola)", który nagrała z Pitbullem i wokalistką Claudią Leitte został oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014. Przypomnijmy: Jest już oficjalny hymn na Mundial 2014! Lepszy niż "Waka Waka"?

Reklama

Niestety w życiu prywatnym gwiazdy, nie dzieje się już tak dobrze. Kilka dni temu zagraniczne serwisy donosiły, że partner Lopez, Casper Smart zdradził ją z transseksualną modelką oraz wymieniał się z nią nagimi zdjęciami. Nie był to jednak jedyny wybryk mężczyzny. Teraz wyszła na jaw jego kolejna zdrada, również z transseksualistką. Do tej pierwszej miało dość w połowie maja. Casper poznał Sofię Vissę, która nie ukrywała przed nim prawdy o sobie. Informatorzy twierdzą, że spędzili ze sobą noc, nieźle się przy tym bawiąc. Chłopakowi Jennifer na tyle spodobały się tego typu igraszki, że zdecydował się na kolejny skok w bok - tym razem z Xristiną Marie, również transseksualną modelką.

Prawdopodobnie romanse nigdy nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie fakt, że Sofia jest w posiadaniu nagich zdjęć Smarta i chce je sprzedać jednemu z portali plotkarskich. Jennifer jest załamana całą sytuacją i odpoczywa sama w Nowym Jorku nie chcąc chwilowo widzieć swojego niewiernego partnera. Myślicie, że mu wybaczy? Czy to jednak koniec ich związku?

Zobacz: Jennifer Lopez w Nowym Jorku

Tak wyglądają kochanki Smarta:

Zobacz także

Reklama

Jennifer Lopez w lateksie: