Ostatnie pół roku, Cheryl podporządkowała całą swoją karierę amerykańskiej edycji "X-Factor". Było to ponoć jej marzenie. A jednocześnie szansa na karierę za oceanem. Jednak Cheryl 3-tygodnie po podpisaniu umowy, zerwała kontrakt!



- Ten układ nie zagrał. Cheryl tęskni za domem w Anglii, chce tam wrócić. Ma już dość. Wątpliwe też, czy w tej sytuacji wróci do brytyjskiej wersji X Factora - twierdzi informator dziennika The Sun.

Domniema się, że powodem dla którego Cheryl odeszła to niemoc w opanowaniu amerykańskiego akcentu, a tego wymagali producenci!

Jej miejsce prawdopodobnie zajmie Nicole Scherzinger, która początkowo miała być prowadzącą show.



