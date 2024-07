Cheryl Cole to z pewnością jedna z najlepiej ubranych gwiazd. Na czerwonym dywanie piosenkarka wygląda zjawiskowo, dlatego jest wzorem do naśladowania dla wielu kobiet. Okazuje się, że w całej stylizacji, dla Cheryl najważniejsze są buty. Gwiazda ma ich ponad 2 tysiące par!

- Zawsze kochałam buty, ale w ciągu kilku ostatnich lat, stały się one moim największym fetyszem. Aktualnie posiadam około 2 tysięcy par. I to po oddaniu znacznej części z mojej kolekcji. Mam bytu, których jeszcze nigdy nie założyłam, ale nie mogę się z nimi rozstać. Gromadzę je w całym domu: w szafkach w kuchni, w łazience, w każdym pokoju- zdradziła w rozmowie z magazynem „Grazia”.

Cheryl żartuje, że buty znajdziemy nawet w jej lodówce. Piosenkarka przyznała również, że w jej kolekcji królują wysokie szpilki, które dodają jej kilki centymetrów i sprawiają, że czuje się bardzo kobieco.

