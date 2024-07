1 z 13

Jak co roku Fundacja Brata Alberta wydała kalendarz również na 2016 rok. Jest to jedna z niewielu form pozyskiwania pieniędzy dla Fundacji. Tym razem motywem przewodnim są najlepsi polscy sportowcy. Udział w sesji wzięli m.in. Agnieszka i Urszula Radwańskie, Krzysztof Hołowczyc, Adam Małysz, Marcin Gortat, Mariusz Wlazły, Mariusz Czerkawski czy Anita Włodarczyk. Licytacja kalendarza potrwa do 3 stycznia na serwisach aukcyjnych. Skusicie się?

