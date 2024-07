Charlize Theron z synkiem Jacksonem na jachcie w Sydney

1 z 6

Charlize Theron odkąd adoptowała swojego synka Jackson, to nie rozstaje się z nim na krok. Aktorka każdą wolną chwilę poświęca na wychowywanie i zabawę ze swoim dzieckiem. Aktualnie hollywoodzka gwiazda przebywa w Sydney. Paparazzi przyłapali ją, jak wraz chłopcem udała się na obiad do restauracji na jachcie.

Theron po spacerze chciała trochę odpocząć w modnej knajpie w okolicach Rose Bay. Mały Jackson był jednak przeciwnego zdania i ze względu na swoją żywiołową naturę nie potrafił usiedzieć w miejscu. Aktorka chcąc go uspokoić nosiła go na rękach i tuliła do siebie.

Charlize podczas rodzinnego popołudnia była ubrana w krótkie dżinsowe szorty i granatową koszulę w kwiaty. Na nosie miała wielkie przeciwsłoneczne okulary, które miały dodać jej anonimowości.

Zobaczcie jak gwiazda poradziła sobie z odrobinę niesfornym synkiem: