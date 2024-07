Blogerki coraz śmielej poczynają sobie w show-biznesie, a ich zarobki są przedmiotem plotek i dyskusji, bo są ponoć czasami astronomiczne. Początki jednak nie były łatwe. Przypomnijmy: "Maffashion: Było mi ciężko"

Jedną z popularniejszych blogerek jest też Charlize Mystery. Szafiarka nie pojawia się na salonach, bo jaka sama twierdzi, nie chce zostać celebrytką. W ostatnim wywiadzie dla "Small Talk" Gosi Boy opowiedziała jednak o kulisach tworzenia bloga, w tym o swoich zarobkach. Twierdzi, że jej blog dobrze prosperuje i nie widzi w tym nic złego.



Są to spore pieniądze, ale nie chcę mówić ile dokładnie. Jeszcze mnie nie stać na kupno mieszkania, ale mam nadzieję, że kolejne 2 lata będą przełomem. Są to spore kwoty i nie wstydzę się tego absolutnie, że zarabiam na blogu, bo jest to jakaś miara sukcesu - wyznała.

Cały wywiad z Charlize poniżej. Jak myślicie, jakiego rzędu są te "spore" kwoty, które zarabiają blogerki? Skoro po 2 latach będzie stać ją na mieszkanie, które załóżmy kosztuje ok. 350 tysięcy złotych to z naszych wyliczeń wynika, że polskie blogerki mogą zarabiać nawet do 14 tysięcy (!) złotych miesięcznie. Myślicie, że jest to możliwe?

