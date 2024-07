Jakub Błaszczykowski to prawdziwy bohater w polskiej drużynie na Euro 2016! Błaszczykowski w meczu Polska - Szwajcaria strzelił gola, dzięki któremu udało się zremisować ze Szwajcarią, po czym w karnych wygrać i dostać się do ćwierćfinału! Błaszczykowski to teraz numer jeden w Polsce, jednak nie każdy wie, jak wiele przeszedł w swoim życiu. Miał 11 lat, kiedy na skutek rodzinnej kłótni tragicznie zmarła jego matka. Umierała na ulicy, niemal na jego rękach. Ojciec, który ugodził ją nożem trafił do więzienia, mały Kuba – do domu babci Felicji. To ona z pomocą rodziny, w tym syna Jerzego Brzęczka, wychowała Kubę.

Do tych tragicznych wydarzeń z życia Kuby nawiązał Filip Chajzer.

Przed chwilą w Wiadomościach zobaczyłem materiał o Kubie Błaszczykowskim. Nie miałem pojęcia, że przeszedł tak wiele i mimo to się nie poddał. Wręcz przeciwnie, walczy jak lew. Jak ja go rozumiem. Świetny, skromny facet. Super bohater i wzór dla młodych ludzi. - napisał Chajzer na Facebooku.

Część internautów zgodziła się z Filipem i również pochwaliła Błaszczykowskiego za wytrwałość i skromność, jednak w pewnym momencie dyskusja poszła w zupełnie inną stronę i zdecydowana większość zwróciła uwagę na to, że Chazjer ogląda... "Wiadomości" na TVP, co ich zdaniem, jest karygodne!

Ogladasz jedynke ?? Fuj Oglądasz Wiadomości ?

Chajzer odpisał zdziwionym internautom.

Dlaczego fuj? Ten materiał był bardzo dobry. (...) Oglądam zawsze Fakty i Wiadomości, a prawda... leży gdzieś po środku. - odpisał Filip swoim fanom na Facebooku.

Niektórzy opowiedzieli się po stronie Chajzera, stwierdzając, że warto rzeczywiście poznać różne opinie, nawet te skrajne, po to by ostatecznie samemu zweryfikować, co jest prawdą, a co nie.

Totalnie nie rozumiem hejtu z powodu "oglądasz wiadomości". To chyba logiczne, że wśród tony g**** które leci z jednej i drugiej telewizji warto obejrzeć obydwie, a potem zazwyczaj i tak internet weryfikuje - napisał internauta, stając tym samym w obronie Chajzera.

Zgadzacie się z Filipem Chajzerem? Dziennikarz powinien być obiektywny, o to chyba w tym chodzi?

Filip Chajzer wdał się w dyskusję z fanami. A wy z kim się zgadzacie?