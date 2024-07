Nie milkną echa olimpijskiego finału na 800 metrów kobiet. Polka Joanna Jóźwik zajęła w nim piąte miejsce, ale dla wielu kibiców była druga. Pod wątpliwość poddają oni kobiecość biegaczek, które w Rio zdobyły medale. W sprawie wypowiedziała się również sama Jóźwik, czym mocno podzieliła komentatorów całej sprawy.

Joanna Jóźwik na gorąco bezpośrednio po biegu finałowym nie ukrywała przed kamerami telewizji, co sądzi o całej sprawie. Widać było, że jest zadowolona z pobicia rekordu życiowego o ponad sekundę, ale i rozgoryczona z powodu zajętego miejsca.

– Trzy zawodniczki, które były na podium wzbudzają bardzo dużo kontrowersji – powiedziała Joanna Jóźwik. – Nie ukrywam, że dla mnie to też jest trochę dziwne, że władze nic z tym nie robią. Koleżanki mają po prostu bardzo wysoki poziom testosteronu, podobny do męskiego, dlatego wyglądają jak wyglądają i biegają tak jak biegają. Semenya jest nie do pobicia w tym sezonie i myślę, że jeśli nic z tym światowe władze nie zrobią, będą do końca nie do pobicia. Widziałam Kanadyjkę Melissę Bishop, która była czwarta i była bardzo zawiedziona. Poprawiła rekord życiowy i była za podium. To bardzo przykre. Uważam, że to powinna być złota medalistka. Ja też się czuję jak wicemistrzyni olimpijska – skończyła Jóźwik.