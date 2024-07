Patrząc na twarze Klaudii Carlos i Łukasza Grassa skojarzeniem, które nasuwa się na pierwszą myśl jest stacja TVN. Dwójka prezenterów niebiesko-pomarańczowej stacji postanowiła rozmyć jeszcze do niedawna aktualny wizerunek i przeniosła się do konkurencyjnego nadawcy - TVP. Ogłoszenie o współpracy obwieszczono wczoraj, podczas prezentacji jesiennej ramówki telewizji publicznej. Dla licznych gości obecnych na miejscu było to nie lada zaskoczenie.

Klaudia Carlos w TVN dała się poznać jako prowadząca wiadomości sportowe, natomiast Łukasz Grass dotychczas był dziennikarzem stacji informacyjnej TVN24. Jak doszło do transferu tej dwójki do Telewizji Polskiej?

- Dostałem ciekawą propozycję, zdecydowałem zmierzyć się z tym wyzwaniem - skomentował wymijająco Grass w rozmowie z serwisem Wirtualne Media.

Zastanawia nas jaką stawkę zaproponowało TVP, bo to chyba oczywiste, że większą niż TVN. Myślicie, że ze Skrzynecką też prowadzili rozmowy?

