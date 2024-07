Brad Pitt pojawił się na festiwalu w Cannes by promować swój najnowszy film „Killing Them Softly” . Widać, że humor mu dopisywał, gdyż na czerwonym dywanie co jakiś czas wyciągał swojego Iphone’a i robił nim zdjęcia. Jedyne, czego brakowało na tym obrazku to uwieszonej na ramieniu pięknej narzeczonej Angeliny Jolie.

Na premierze aktor miał na sobie klasyczny garnitur pochodzący z pracowni Cristóbala Balenciagi. Gwiazdor pozornie postawił na klasyczny look: białą koszulę, muchę oraz satynowy smokingowy pas. Należy jednak zauważyć, że stylizacja uzupełniona została okularami „awiatorami” oraz lakierkami na niewielkim obcasie projektu Paula Smitha. Dodatki te nadały całości szczypty ekstrawagancji.

Dla nas bomba, a wam jak się podoba przystojniak wprost z Hollywood?

Poniżej galeria zdjęć.