Brad Pitt i Emily Ratajkowski są parą?! Gwiazdy przyłapane na potajemnym spotkaniu

Plotki o powrocie do siebie Brada Pitta i Jennifer Aniston nie milkną ani na chwilę, wręcz przeciwnie! To koniec! Powstające co chwilę insynuacje postanowił podgrzać jeszcze bardziej sam Brad Pitt , który pojawił się na rozdaniu Złotych Globów 2020 . Brad Pitt odbierał nagrodę na scenie za film "Pewnego razu w Hollywood", podziękował wszystkim, z którym tworzył film, a przy okazji postanowił zażartować... Dość wymownie! Chciałem zabrać ze sobą swoją mamę, ale nie mogłem, bo każda kobieta, obok której stoję, jest brana za moją dziewczynę. To dość niepokojące - zażartował Pitt, odbierając nagrodę na scenie. Co ciekawe, operatorom udało się uchwycić minę Aniston dokładnie w momencie żartu Brada. Sami zobaczcie! Mina Jennifer Aniston mówi wiele! Brad Pitt is a legend but would you look at the face on Jennifer Aniston? How every ex should look at her former man. #bekind pic.twitter.com/k0dmnpFkvS — Jim Fannon 🇨🇦 (@jimfannon) 6 stycznia 2020 Fani mają nadzieję, że Brad Pitt i Jennifer Aniston będą znów razem. Para była jedną z ulubionych par Hollywood. Co ciekawe, Brad i Jennifer spędzili ostatnio razem romantyczny weekend . Związek się rozpadł - wtedy miejsce Jennifer Aniston zastąpiła Angelina Jolie. Kto waszym zdaniem bardziej pasuje do Brada Pitta? Jennifer czy Angelina?