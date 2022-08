Maciej Musiał należy do grona aktorów, którzy chętnie chwalą się się kolejnymi projektami zawodowymi, ale chronią swoje życie prywatne. Paparazzi przyłapali właśnie Macieja Musiała z tajemniczą dziewczyną w drodze na Dworzec Centralny w Warszawie. Wygląda na to, że aktor znalazł nową miłość i jest zajęty. Gwiazdor pomagał znajomej z walizką i towarzyszył jej przez cały czas oczekiwania na pociąg. Relacje między nimi są bardzo bliskie, bo oboje nie szczędzili sobie czułości... Maciej Musiał ma nową dziewczynę? Maciej Musiał jest jednym z niewielu gwiazdorów, którzy starają się swoje życie prywatne pozostawić dla siebie. Nie chwali się kolejnymi partnerkami w mediach społecznościowych, nie publikuje relacji z rajskich wakacji na Instagramie i skupia się na tym, aby to o jego karierze zawodowej mówiono najwięcej, dlatego, kiedy paparazzi przyłapali Macieja Musiała z tajemniczą kobietą zdjęcia aktora mocno zainteresowały jego fanów. Na zdjęciach wyraźnie widać, że para nie szczędzi sobie czułości, a pożegnanie zakończyło się pocałunkiem. Tylko spójrzcie na zdjęcia pary... Zobacz także: Internauci atakują Macieja Musiała za wsparcie Strajku Kobiet. "Taki z ciebie katolik?!" Podczas oczekiwania na pociąg Maciej Musiał cały czas towarzyszył swojej znajomej. Para została przyłapana na pożegnalnym pocałunku. Czyżby to było nowa miłość aktora?