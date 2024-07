Candy Girl niedawno wróciła z Chin, gdzie odbyła długą trasę koncertową (zobacz), a teraz zabrała się do pracy nad nowym albumem. Kolejną płytę promować będzie prawdopodobnie singiel "Glass", w którym wokalistka śpiewa o parciu na szkło i przyznaje oficjalnie, że dedykuje ten utwór rodzinie Grycan.

Po tym jak Marta i jej córki przyznały się u Kuby Wojewódzkiego, że "mają parcie na szkło" zainspirowały tym Candy do skomponowania piosenki z takim przesłaniem. W rozmowie z "Super Expressem" Candy nawet wytłumaczyła dokładnie jak wygląda jej spojrzenie na ten temat:

- Czy uważam, że Grycanki mają parcie na szkło? One same się do tego przyznały przecież, prawda? Były u Kuby Wojewódzkiego i przyznały, że mają parcie na szkło. To jest piosenka dedykowana tym, którzy popłynęli tą wodą głęboką, zostali spuszczeni przez show-biznes