Candy Girl i Anita Lipnicka w Pytaniu na Śniadanie

W czwartkowy poranek gośćmi w "Pytaniu na Śniadanie" gościły Anita Lipnicka i Candy Girl. Wokalistki nie pojawiły się jednak w studiu same - towarzyszyło im ich rodzeństwo. Anita przybyła z bratem Arkiem, Candy natomiast towarzyszyła siostra Monika. Gwiazdy zasiadły na kanapie, aby opowiedzieć o swoich wspomnieniach z dzieciństwa i wymienić zabawne anegdoty.



Między nami naprawdę iskrzyło. Pamiętam jak brat wykręcał mi ręce i był dla mnie okropny; Ale ja się nie dziwię, bo teraz z perspektywy czasu wiem dlaczego; Ja byłam takim jego ogonem; Rodzice byli zapracowani, a ja ciągle się za nim włóczyłam. On naprawdę miał momentami przefikane ze mną - wyznała Lipnicka.

Równie intensywnie wyglądały relacje Candy i jej siostry. Wokalistka przywołała jedną z historii.



Między nami są cztery lata różnicy, ale wszyscy mylą , myśląc że Monika jest starsza, a jest odwrotnie, to ja jestem starsza; Jeśli chodzi o smaczki z dzieciństwa, to wydaje mi się, że każda z nas miała na tyle silny charakter, iż nie pozwalałyśmy sobie wzajemnie wejść na głowę; Monika używała patelni do wytłumaczenia mi swoich racji, albo piasku, którym sypała w oczy - relacjonowała z uśmiechem Candy.