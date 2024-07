Nastoletnia Kate Moss i jej heroin chic, sceny homoseksualne, orgie... Kampanie Calvina Kleina od zawsze szokują opinię publiczną i wywołują dyskusje (zobacz: Emily Ratajkowski pokazała piersi w kampanii Calvina Kleina. Całkiem spore jak na modelkę).

W najnowszej kampanii CK Jeans projektant ponownie postawił na to, co sprawdza się najlepiej: seks. Pikantne zdjęcia młodych ludzi zestawione są z rozmowami przypominającymi te, które znamy z social mediów, m.in. z Tindera. Ta popularna aplikacja randkowa często postrzegana jest jako miejsce do poznawania partnerów seksualnych. Teksty zamieszczone na zdjęciach również dotyczą umawiania się na szybki seks bez zobowiązań.

Projektant z pewnością osiągnął to, na czym mu zależało: sprowokował odbiorców.

Zobaczcie zdjęcia autorstwa Mario Sorrentiego oraz film promujący jesienno-zimową kampanię Calvin Klein Jeans.

