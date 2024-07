Krzysztof Diablo Włodarczyk i jego była partnerka, Magdalena Radomska, z którą ma córkę, Zuzannę - nie mogą się dogadać. Matka Zuzi chce go pozbawić władzy rodzicielskiej. Zobacz: Diablo Włodarczyk nie dba o nieślubne dziecko? Była kochanka udzieliła szczerego wywiadu.

Szokującą historię opisuje "Na żywo". Bokser ponoć zadzwonił do Radomskiej, że chce widzieć się z córką. Niestety, było już po 21.00, więc Magdalena nie zgodziła się. Tym bardziej, że wg niej sportowiec wcześniej nie interesował się 15-miesięczną Zuzią. Kiedy odmówiła mu spotkania, zareagował bardzo nerwowo:

Zapowiada się na to, że Krzysztof i Magdalena spotkają się w sądzie. Nie będzie to pierwszy raz. Wcześniej bokser domagał się obniżenia alimentów - z 2500 zł na 800 zł. A według Romańskiej, Diablo nie płaci w ogóle!

Oddałam sprawę do komornika, a ten stwierdził, że jego konta są puste. Tymczasem, jak sam przyznał na rozprawie sądowej, na same korepetycje płaci 1700 złotych miesięcznie. Wiem, że jego żona co 2 miesiące lata na egzotyczne wakacje, ubiera się u modnych projektantów. Jak to możliwe, skoro są tak biedni? Zgłoszę sprawę na policję, bo uchylanie się od płacenia alimentów jest przestępstwem - mówi w "Na żywo".