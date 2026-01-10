Małgorzata Rozenek-Majdan ponownie zwróciła uwagę fanów mody swoją zimową stylizacją opublikowaną na Instagramie. Zdjęcia, na których pozuje w otoczeniu śniegu i bałwana, ukazują gwiazdę w czarnych spodniach o kroju flare, miękkim futerku oraz swetrze marki Ralph Lauren z motywem misiów. Jednak to czarne śniegowce skradły całe show. Ten model, charakterystyczny dla szwajcarskich kurortów, stał się hitem sezonu zimowego 2026.

Małgorzata Rozenek-Majdan w ultramodnych butach "après-ski" na zimę 2026

Niemal każda stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan może być inspiracją do stworzenia nonszalanckiego, ale eleganckiego looku. Nic więc dziwnego, że gwiazda TVN od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Telewizyjna prezenterka i właścicielka marki modowej z powodzeniem bowiem łączy najgorętsze trendy z uwielbianą przez siebie klasyczną estetyką "old money". Ostatnio paparazzi uchwycili Małgorzatę Rozenek-Majdan na rodzinnych zakupach w Warszawie, w całe show skradł szykowny wełniany płaszcz gwiazdy w modnym odcieniu "Cloud Dancer". Teraz kolejny zimowy look ukochanej żony Radosława Majdana jest na ustach internautów.

Małgorzata Rozenek-Majdan należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami swoją codziennością za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie na instagramowym profilu gwiazdy TVN możemy zobaczyć romantyczne kadry z jej mężem, urocze zdjęcia synów prezenterki, zapowiedzi jej kolejnych projektów zawodowych, czy modowe inspiracje. Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan za pośrednictwem InstaStories opublikowała kilka zimowych zdjęć, a my patrzymy tylko na jej stylizację. Czarny krótki płaszcz prowadząca "Bez kompleksów" połączyła z ciepłym swetrem, modnymi spodniami typu flare oraz czarnymi śniegowcami z charakterystycznym wiązaniem. Te śniegowce, uwielbiane przez kobiety z modnych szwajcarskich kurortów, doskonale łączą modę z wygodą. Buty tego typu, które wcześniej kojarzono głównie z funkcjonalnością, dziś są istotnym elementem miejskich i casualowych stylizacji.

Après-ski – nowy luksusowy styl prosto ze stoku, który zimą 2026 zalewa ulice

Styl, z którego inspiracji skorzystała Rozenek-Majdan, oznacza dosłownie "po nartach" i odnosi się do aktywności oraz mody towarzyszącej relaksowi po zejściu ze stoku. To nie tylko odpoczynek przy gorącym kakao czy fondue, ale także elegancki sposób ubierania się, łączący luksus z funkcjonalnością. W stylu "après-ski" modne są obszerne swetry, puchowe kurtki, śniegowce i designerskie akcesoria. Kurorty takie jak St. Moritz, Courchevel czy Cortina d’Ampezzo przyciągają osoby nie tylko spragnione zimowych atrakcji, ale i świadome trendów modowych.

Trendy zimowe 2026 jednoznacznie wskazują na zmianę w modzie obuwniczej. Klasyczne kozaki ustępują miejsca śniegowcom. Obuwie to już nie tylko chroni przed chłodem, ale stało się ważnym punktem stylizacji, szczególnie wśród celebrytów i influencerek. Niedawno na modne śniegowce w stylu "après-ski" zdecydowała się także Anna Mucha.

Czarne śniegowce Małgorzaty Rozenek-Majdan zyskały popularność nie tylko dzięki modnemu wyglądowi, ale również wygodzie i praktyczności. Obecnie uznawane są za must-have sezonu, będąc jednocześnie synonimem elegancji i komfortu.

Jak stylizować śniegowce "après-ski" zimą 2026

Śniegowce wracają do łask w sezonie zimowym 2025/2026 z ogromnym rozmachem. Znane z lat 2000., buty ponownie zyskały popularność, głównie dzięki kultowemu modelowi UGG Ultra Mini Platform oraz Inuikii Classic. Stylowe influencerki, takie jak Bella Hadid i Gigi Hadid, z dumą prezentują je w swoich zimowych stylizacjach, łącząc wygodę z niebanalnym wyglądem.

Śniegowce "après-ski" zyskały status uniwersalnych butów zimowych, pasujących do niemal każdego elementu garderoby, od dresowych zestawów, legginsów, przez modne spodnie "folded jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej, rurki czy flare. Świetnie pasują też zarówno do krótkich płaszczy, puchówek czy długich kożuchów.

Małgorzata Rozenek-Majdan w ultramodnych butach "après-ski" na zimę 2026, Fot. Instagram/m_rozenek

Gdzie kupić modne śniegowce "après-ski" w stylu Małgorzaty Rozenek?

Buty, na jakie zdecydowała się Małgorzata Rozenek-Majdan najprawdopodobniej pochodzą z kolekcji marki Inuikii, specjalizującej się w śniegowcach z charakterystycznym futerkiem i wiązaniem. Ich ceny wahają się od 859 do 1239 złotych.

Jeśli spodobały wam się buty Małgorzaty Rozenek-Majdan w stylu "après-ski", które uwielbiają nie tylko polskie i zagraniczne gwiazdy, ale też instagramowe trendsetterki, mamy dla was dobrą wiadomość. Podobne znajdziecie w ofertach popularnych sieciówek. W Deichmann za 219,99 złotych znalazłam dla was cieplutkie śniegowce marki Graceland z ozdobnym wiązaniem i grubą podeszwą.

Modne śniegowce "après-ski" na zimę 2026 w stylu Małgorzaty Rozenek z Deichmanna marki Graceland za 219,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Modne śniegowce w stylu "après-ski", podobne do tych, na jakie zdecydowała się Małgorzata Rozenek-Majdan, kupicie też w CCC. Za zamszowy model marki Badura z wkładką i ociepleniem z naturalnego futerka musimy zapłacić 174,99 złotych.

Modne śniegowce "après-ski" na zimę 2026 w stylu Małgorzaty Rozenek z CCC marki Badura za 174,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w House kupicie czarne ocieplane śniegowce "après-ski" z puszystym futerkiem w środku i charakterystycznym wiązaniem za 99,99 złotych. W tym modelu brakuje jednak zewnętrznego furetka.

