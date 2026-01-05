Jeansy "Skyframe" niebotycznie wydłużają nogi. Doda już nosi ten hit na zimę
Szukasz denimowego ideału na zimę, który będzie pasował zarówno do eleganckiej, jak casualowej stylizacji? Jeansy "Skyframe" w stylu Dody już niebawem zaleją ulice. Są wygodne, stylowe i najważniejsze, sprawiają, że nogi wyglądają na niebotycznie długie. Podobne znalazłam na wyprzedaży.
Styl Dody na przestrzeni lat przeszedł spektakularną rewolucję. Od mini spódniczek, charakterystycznych dla gwiazd z lat 00., jak Britney Spears czy Christina Aguilera, po eleganckie looki w myśl estetyki "old money". Jedno jednak trzeba przyznać, wokalistka nie tylko zawsze jest na czasie z bieżącymi trendami, ale też sama je wyznacza. W miniony weekend paparazzi chwycili Dodą przed studiem TVN, a my patrzymy tylko na jej niezwykle udany zimowy look z jeansami "Skyframe" w roli głównej.
Doda w modnych jeansach "Skyframe". To hit na zimę 2026
W sezonie zimowym 2025/2026 branża mody przechodzi denimową rewolucję. W trendach będą nie tylko szerokie spodnie z kontrastowymi mankietami typu "folded jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej. Ważne będą również kolory jeansu. Zimą 2026 ulice światowych stolic mody zaleją modele w odcieniach od śnieżnobiałego "Snow Twill" po stylowy "Skyframe". Właśnie na takie jeansy ostatnio zdecydowała się Doda.
Podczas niedzielnego odcinka "Dzień Dobry TVN", gdzie Doda zabrała głos ws. Stinga i stawek za sylwestra, artystka postawiła na casualowy look z modnymi jeansami "Skyframe" w roli głównej. Całość stylizacji dopełnił sweter w białym odcieniu, tzw. "Cloud Dancer", uznanym przez instytut Pantone za kolor roku 2026, a także czarne botki na obcasie ze spiczastym noskiem. Wychodząc ze studia śniadaniowego pasma TVN, artystka włożyła okazałe przeciwsłoneczne okulary oraz modną futerkową kurtkę w białej tonacji.
Jeansy "Skyframe" zimą 2026 zaleją ulie
Jeansy "Skyframe" to nowy trend, który zimą 2026 zdobywa serca miłośniczek mody. Charakteryzują się szerokimi nogawkami oraz spranym wykończeniem materiału, które w połączeniu z odpowiednio dobranym obuwiem tworzą efekt optycznego wydłużenia nóg. Ich luźna forma zapewnia nie tylko wygodę, ale i podkreśla sylwetkę w wyjątkowy sposób. Dzięki proporcjom i krojowi, spodnie te nadają sylwetce lekkości i pozwalają na swobodne tworzenie miejskich stylizacji.
Model "Skyframe" to odpowiedź na potrzeby kobiet, które chcą wyglądać modnie, a jednocześnie czuć się komfortowo. Zimą ten fason ten wyróżnia się nie tylko designem, ale również swoją wszechstronnością – pasuje zarówno do eleganckich, jak i bardziej casualowych zestawień. Ich największym atutem jest efekt "niekończących się nóg".
Jak stylizować jeansy "Skyframe" zimą 2026
Doda pokazała, że sekret udanej stylizacji z jeansami "Skyframe" tkwi w umiejętnym zestawieniu ich z odpowiednim obuwiem i dodatkami. Wybrała botki na obcasie ze spiczastym noskiem, które nie tylko wpisują się w miejskie trendy, ale również potęgują efekt wydłużenia nóg. Zestawienie z ciepłym swetrem i puszystym białym futerkiem sprawia, że stylizacja zyskuje na lekkości i dynamice. Taki look to idealna propozycja na zimowe dni, wygodna, ale z wyraźnym modowym akcentem.
Trendsetterki z Kopenhagi i Paryża wybierają jeansy "Skyframe" w zestawieniu z krótkimi puchówkami typu tech coat, miękkimi kaszmirowymi swetrami i botkami na niskim obcasie typu kitten heel.
Gdzie kupić modne jeansy "Skyframe" na zimę 2026?
Jeansy "Skyframe" to nie tylko chwilowa moda, ale przemyślana propozycja dla kobiet, które chcą łączyć estetykę z komfortem. Dzięki swojej uniwersalności sprawdzają się w różnych sytuacjach, w pracy, na spacerze czy podczas spotkań z przyjaciółmi. To fason, który daje wiele możliwości stylizacyjnych i pozwala wyrazić indywidualność.
Jeśli spodobał ci się denimowy wybór Dody, podobne spodnie znalazłam dla ciebie w ofertach znanych sieciówek, także na zimowej wyprzedaży. W Reserved za 109,99 złotych znalazłam stylowe jeansy "Skyframe" podobne do tych, na które ostatnio zdecydowała się Doda.
Także w ofercie Sinsay kupisz ciekawy model jeansów "Skyframe" z kontrastowym mankietem za 69,99 złotych.
Z kolei w H&M czeka najtańsza modowa perełka. Tu modne spodnie "Skyframe" w nieco niemniejszym, granatowym odcieniu denimu kosztują zaledwie 57,99 złotych.
