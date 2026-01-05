Styl Dody na przestrzeni lat przeszedł spektakularną rewolucję. Od mini spódniczek, charakterystycznych dla gwiazd z lat 00., jak Britney Spears czy Christina Aguilera, po eleganckie looki w myśl estetyki "old money". Jedno jednak trzeba przyznać, wokalistka nie tylko zawsze jest na czasie z bieżącymi trendami, ale też sama je wyznacza. W miniony weekend paparazzi chwycili Dodą przed studiem TVN, a my patrzymy tylko na jej niezwykle udany zimowy look z jeansami "Skyframe" w roli głównej.

Doda w modnych jeansach "Skyframe". To hit na zimę 2026

W sezonie zimowym 2025/2026 branża mody przechodzi denimową rewolucję. W trendach będą nie tylko szerokie spodnie z kontrastowymi mankietami typu "folded jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej. Ważne będą również kolory jeansu. Zimą 2026 ulice światowych stolic mody zaleją modele w odcieniach od śnieżnobiałego "Snow Twill" po stylowy "Skyframe". Właśnie na takie jeansy ostatnio zdecydowała się Doda.

Podczas niedzielnego odcinka "Dzień Dobry TVN", gdzie Doda zabrała głos ws. Stinga i stawek za sylwestra, artystka postawiła na casualowy look z modnymi jeansami "Skyframe" w roli głównej. Całość stylizacji dopełnił sweter w białym odcieniu, tzw. "Cloud Dancer", uznanym przez instytut Pantone za kolor roku 2026, a także czarne botki na obcasie ze spiczastym noskiem. Wychodząc ze studia śniadaniowego pasma TVN, artystka włożyła okazałe przeciwsłoneczne okulary oraz modną futerkową kurtkę w białej tonacji.

Jeansy "Skyframe" zimą 2026 zaleją ulie

Jeansy "Skyframe" to nowy trend, który zimą 2026 zdobywa serca miłośniczek mody. Charakteryzują się szerokimi nogawkami oraz spranym wykończeniem materiału, które w połączeniu z odpowiednio dobranym obuwiem tworzą efekt optycznego wydłużenia nóg. Ich luźna forma zapewnia nie tylko wygodę, ale i podkreśla sylwetkę w wyjątkowy sposób. Dzięki proporcjom i krojowi, spodnie te nadają sylwetce lekkości i pozwalają na swobodne tworzenie miejskich stylizacji.

Model "Skyframe" to odpowiedź na potrzeby kobiet, które chcą wyglądać modnie, a jednocześnie czuć się komfortowo. Zimą ten fason ten wyróżnia się nie tylko designem, ale również swoją wszechstronnością – pasuje zarówno do eleganckich, jak i bardziej casualowych zestawień. Ich największym atutem jest efekt "niekończących się nóg".

Jak stylizować jeansy "Skyframe" zimą 2026

Doda pokazała, że sekret udanej stylizacji z jeansami "Skyframe" tkwi w umiejętnym zestawieniu ich z odpowiednim obuwiem i dodatkami. Wybrała botki na obcasie ze spiczastym noskiem, które nie tylko wpisują się w miejskie trendy, ale również potęgują efekt wydłużenia nóg. Zestawienie z ciepłym swetrem i puszystym białym futerkiem sprawia, że stylizacja zyskuje na lekkości i dynamice. Taki look to idealna propozycja na zimowe dni, wygodna, ale z wyraźnym modowym akcentem.

Trendsetterki z Kopenhagi i Paryża wybierają jeansy "Skyframe" w zestawieniu z krótkimi puchówkami typu tech coat, miękkimi kaszmirowymi swetrami i botkami na niskim obcasie typu kitten heel.

Doda w modnych jeansach "Skyframe". To hit na zimę 2026, Fot. Aliaksandr Valodzin/East News

Gdzie kupić modne jeansy "Skyframe" na zimę 2026?

Jeansy "Skyframe" to nie tylko chwilowa moda, ale przemyślana propozycja dla kobiet, które chcą łączyć estetykę z komfortem. Dzięki swojej uniwersalności sprawdzają się w różnych sytuacjach, w pracy, na spacerze czy podczas spotkań z przyjaciółmi. To fason, który daje wiele możliwości stylizacyjnych i pozwala wyrazić indywidualność.

Jeśli spodobał ci się denimowy wybór Dody, podobne spodnie znalazłam dla ciebie w ofertach znanych sieciówek, także na zimowej wyprzedaży. W Reserved za 109,99 złotych znalazłam stylowe jeansy "Skyframe" podobne do tych, na które ostatnio zdecydowała się Doda.

Modne jeansy "Skyframe" w stylu Dody z Reserved za 109,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Także w ofercie Sinsay kupisz ciekawy model jeansów "Skyframe" z kontrastowym mankietem za 69,99 złotych.

Modne jeansy "Skyframe" w stylu Dody z Sinsay za 69,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w H&M czeka najtańsza modowa perełka. Tu modne spodnie "Skyframe" w nieco niemniejszym, granatowym odcieniu denimu kosztują zaledwie 57,99 złotych.

Zobacz także:

Modne jeansy "Skyframe" w stylu Dody z HM za 57,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia