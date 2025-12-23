Małgorzata Rozenek-Majdan razem z Radosławem Majdanem tworzą dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu, o czym świadczy między innymi fakt, że przez niektórych nazywani są "polskimi Beckhamami" (w nawiązaniu do medialnego małżeństwa światowej sławy piłkarza Davida Beckhama i jego żony Victorii). Małgorzata zyskała popularność przede wszystkim dzięki programowi Perfekcyjna pani domu, choć telewidzowie mogli ją też oglądać w roli prowadzącej Projektu Lady. Radosław Majdan z kolei rozsławił swoje nazwisko dzięki sportowej karierze - przez lata występował jako bramkarz w wielu polskich klubach, również w reprezentacji Polski.

Jak zatem znana para przygotowuje się do tegorocznych świąt? Zobaczcie najnowsze zdjęcia paparazzi!

Małgorzata Rozenek-Majdan z Radosławem przyłapani na przedświątecznych zakupach

Jak wiadomo, ostatnie dni przed świętami mają bezpośredni wpływ na przetłoczone galerie handlowe, szczególnie w dużych miastach. Nie przeszkodziło to jednak Małgorzacie i Radosławowi, którzy korzystając z wolnej chwili wybrali się na przedświąteczne zakupy "na ostatnią chwilę". Paparazzi uchwycili ich każdy krok, zdradzając, co znajdzie się w tym roku pod tradycyjną choinką Majdanów.

Małżonkowie najwięcej czasu spędzili w sklepie z zabawkami zarówno dla młodszych, jak i tych starszych dzieci. Para snuła rozważania nad wyborem jednego z wielu dostępnych zestawów kultowych już klocków Lego, które nie tracą na swej popularności. Małgorzacie szczególnie wpadł w oko model klocków inspirowany internetową grą "Fortnite" (skupiającej się na survivalu, strzelankach i budowaniu fortyfikacji), co może zdradzać zainteresowania jednego z synów. Ostatecznie para rodziców z minami wyrażającymi radość po wybraniu prezentów przechadzała się dalej po centrum handlowym z torbami pełnymi wybranych już prezentów.

Prezenterka nie odpuściła sobie również wizyty w sklepie popularnej sieci odzieżowej. Przejrzała kilka alejek w damskim dziale i tu również zdecydowała się na drobny zakup, choć modową gwiazdą wyjścia okazał się mały Henio! Skradł show w czerwonym, świątecznym komplecie i w mikołajowej czapce. Najnowsze zdjęcia paparazzi możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczy telewidzów w nowym roku

Celebrytka nie odpuszcza w ciągłym rozwijaniu swojej telewizyjnej kariery. Choć z sukcesami prowadziła już Perfekcyjną panią domu, Projekt Lady, Piekielny Hotel, a nawet przez jakiś czas poranny program Dzień dobry TVN - zdobywając sobie jeszcze większą rozpoznawalność wśród Polaków - gwiazda wciąż ma apetyt na kolejne telewizyjne wyzwania. Już w marcu 2026 roku telewidzowie będą mogli ją oglądać w roli nowej prowadzącej programu Królowa przetrwania nagrywanego na Sri Lance. Jesteście ciekawi, jak prezenterka poradzi sobie w nowym formacie?

Zobacz także:

Małgorzata Rozenek-Majdan wybiera prezenty, fot. EOS

Małgorzata Rozenek-Majdan w sklepie

Małgorzata Rozenek-Majdan wybiera ubrania

Małgorzata Rozenek-Majdan w trakcie zakupów, fot. EOS

Małgorzata Rozenek-Majdan w siecówce, fot. EOS

Małgorzata Rozenek-Majdan w Radosławem i Heniem, fot. EOS

Małgorzata Rozenek-Majdan idąca z Radosławem i synkiem

Małgorzata Rozenek-Majdan przy aucie z mężem i Heniem