Anna Mucha od lat należy do grona najpopularniejszych i najbardziej inspirujących gwiazd polskiego show-biznesu. Fani uwielbiają ją za naturalność, charyzmę, otwartość, także w poruszaniu tematów tabu, jak również modowe wybory. Nic więc dziwnego, że paparazzi śledzą niemal każdy krok artystki. Ostatnio fotoreporterzy uchwycili Annę Muchę podczas spaceru z psem, a my patrzymy na jej stylizację. Ten model butów już niebawem zaleje ulice.

Naturalna Anna Mucha na spacerze z psem. Nowe zdjęcia paparazzi

Choć zarówno na ekranie, czerwonym dywanie, jak i w mediach społecznościowych Anna Mucha stawia na perfekcyjny makijaż, podkreślający jej orzechowe oczy i lśniące, ciemne włosy oraz nienaganne stylizacje, uwydatniające wszystkie atuty sylwetki aktorki, to na co dzień nie rezygnuje z luźnych, street wearowych looków. Właśnie w takim wydaniu niedawno Anna Mucha opuszczała studio "Tańca z Gwiazdami", gdzie wystąpiła w jednym z odcinków jubileuszowej edycji hitu Polsatu.

Teraz paparazzi po raz kolejny uchwycili artystkę w naturalnym wydaniu. Bez ani grama makijażu, w cieplutkiej, wełnianej czapce w kolorze w kaszmirowej tonacji, aktorka przemierzała warszawskie ulice w towarzystwie psa.

Anna Mucha w modnych butach na zimę 2025/2026

Na spacer z pupilem Anna Mucha wybrała proste jeansowe spodnie typu straight w odcieniu jasnego denimu, które zimą 2025/2026 powoli zaczynają wypierać modne latem i jesienią tego roku fasony, jak palazzo czy flare. Do nich dobrała gładki, wełniany sweter w beżowej tonacji, który zestawiła z jasnym kożuchowym płaszczem do kolan. Do tego cieplutka czapka i szalik w zbliżonej tonacji.

Całość stylizacji dopełniły cieplutkie śniegowce z charakterystycznym wiązaniem i futerkiem w czarnym kolorze. Ten model jest nie tylko idealny na największe mrozy, ale też pasuje do każdej stylizacji. Niedawno na podobne śniegowce zdecydowała się Katarzyna Cichopek, stawiając na model bez wiązania.

Modne buty w stylu Anny Muchy kupicie w sieciówkach

Buty, na jakie zdecydowała się Anna Mucha, najprawdopodobniej pochodzą z kolekcji marki Inuikii, specjalizującej się w śniegowcach z charakterystycznym futerkiem i wiązaniem. Ich ceny wahają się od 859 do 1239 złotych. Jeśli spodobały wam się buty Anny Muchy, które uwielbiają nie tylko polskie i zagraniczne gwiazdy, ale też instagramowe trendsetterki, mamy dla was dobrą wiadomość. Podobne znajdziecie w ofertach popularnych sieciówek.

W H&M za 189,99 złotych kupicie czarne ocieplane botki z puszystym futerkiem w środku i ozdobnym wiązaniem podobnym do tego, jakie znajduje się na śniegowcach Anny Muchy.

Modne śniegowce na zimę 2025/2026 z H&M za 189,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawe i cieplutkie śniegowce z ozdobnym wiązaniem i grubą podeszwą znajdziecie w Deichmannie. Model marki Graceland kosztuje 219,99 złotych.

Modne śniegowce na zimę 2025/2026 z Deichmanna marki Graceland za 219,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Modne śniegowce w stylu tych, na jakie zdecydowała się Anna Mucha, kupicie też w CCC. Za zamszowy model marki Badura z wkładką i ociepleniem z naturalnego futerka musimy zapłacić 249,99 złotych.

Modne śniegowce na zimę 2025/2026 z CCC marki Badura za 249,99 złotych, Fot. materiały prasowe

