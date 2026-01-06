Paulina Krupińska przez wielu uznawana jest nie tylko za jedną z najpiękniejszych Polek, w 2012 roku zyskała tytuł Miss Polonia, ale też należy do grona najlepiej ubranych gwiazd w naszym rodzimym show-biznesie. Prezenterka "Dzień Dobry TVN", którą już niebawem zobaczymy także w roli prowadzącej "Mam Talent" bowiem doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, jednocześnie łącząc klasyczną elegancję z najnowszymi trendami. Zobaczcie tylko jej najnowszy look. Ten płaszcz w odcieniu "Cloud Dancer", czyli w najmodniejszym kolorze 2026 roku, to strzał w dziesiątkę.

Paulina Krupińska w modnym płaszczu w kolorze "Cloud Dancer". To hit na zimę 2026

Jeśli coś jest modne, Paulina Krupińska z pewnością już ma to w swojej szafie. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" doskonale bowiem wyczuwa najnowsze trendy, a jej ostatnie stylizacje sprawiły, że wielu widzów już okrzyknęło ją jedną z najlepiej ubranych dziennikarek stacji. Zarówno na czerwonym dywanie, ekranie, jak i na co dzień nowa prowadząca "Mam Talent" stawia na klasyczne elementy garderoby z nowoczesnym twistem.

Niedawna stylizacja Pauliny Krupińskiej z kolędowania u Lewandowskich odbiła się w opinii publicznej głośnym echem. Także niemal każdy look gwiazdy porannego pasma TVN jest szeroko komentowany przez widzów śniadaniówki. Podczas jednego z ostatnich odcinków, prezenterka postawiła na szykowny, elegancki płaszcz w najmodniejszym kolorze 2026 roku. Ten perłowy odcień bieli, tzw. "Cloud Dancer" już niebawem zaleje ulice światowych stolic mody. Całość stylizacji dopełniły spodnie typu palazzo w tym samym odcieniu, miękki szalik oraz białe sneakersy.

Płaszcze w kolorze "Cloud Dancer" zimą zaleją ulice światowych stolic mody

Instytut Pantone ogłosił "Cloud Dancer" kolorem roku 2026. Ten perłowy, mlecznobiały odcień bieli wyróżnia się subtelnością i uniwersalnością. Jest to nie tylko kolor modowy, ale również manifest estetycznego resetu, ma bowiem symbolizować czystość, świeżość i nowy początek. "Cloud Dancer" nie jest chłodnym odcieniem bieli, lecz raczej neutralną, świetlistą barwą, która potrafi pięknie odbijać światło i podkreślać fakturę tkanin oraz konstrukcję ubrań. Pantone wskazało ten odcień jako odpowiedź na potrzebę spokoju i łagodności w estetyce, która przeżywa przesyt wizualnymi bodźcami.

Na ulicach Paryża, Mediolanu czy Kopenhagi, stylistki i influencerki prezentują "Cloud Dancer" w odważnych total lookach, jak również w formie subtelnych akcentów. Stylizacje z 2026 roku pokazują ten kolor jako główny element garderoby w postaci białych garniturów, długich koszulowych sukienek, plisowanych spódnic czy stylowych, wełnianych płaszczów. Każdy z tych elementów idealnie wpisuje się w estetykę "quiet luxury" gdzie liczy się jakość, forma i minimalistyczna elegancja.

Z czym stylizować płaszcze w kolorze "Cloud Dancer"

Jasny, kremowy kolor płaszcza dodaje lekkości i elegancji. Sprawia, że nawet codzienny look wygląda świeżo i nowocześnie. Płaszcz w odcieniu "Cloud Dancer" w stylu Pauliny Krupińskiej w casualowej stylizacji to doskonała propozycja na zimowe spacery czy spotkania z przyjaciółmi. W wersji "na co dzień" warto postawić na połączenie z klasycznymi jeansami, np. spodniami typu "folded jeans", dzianinowym golfem oraz botkami na grubej podeszwie. Takie zestawienie to nie tylko komfort, ale też modny wygląd wpisujący się w aktualne trendy zimowe 2026.

Dla kobiet, które preferują bardziej elegancki styl, kremowy płaszcz również będzie idealnym wyborem. Można go połączyć z dopasowaną sukienką midi lub spódnicą z eko-skóry. Całość świetnie uzupełnią minimalistyczne kozaki, które podkreślą szyk i klasę całego zestawu.

Paulina Krupińska w modnym płaszczu w kolorze "Cloud Dancer". To hit na zimę 2026, Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Gdzie kupić modne płaszcze "Cloud Dancer" na zimę 2026

Jeśli spodobał wam się stylowy płaszcz Pauliny Krupińskiej w najmodniejszym kolorze 2026 roku, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach lubianych i popularnych sieciówek. W Reserved za 459,99 złotych kupicie piękny płaszcz z wełną w odcieniu "Cloud Dancer" z odpinanym szalem.

Płaszcz w najmodniejszym kolorze 2026 roku "Cloud Dancer" z Reserved za 459,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Mango za 369,99 złotych kupicie płaszcz w najmodniejszym kolorze 2026 roku "Cloud Dancer" z tkaniny boucle i szerokimi klapami.

Płaszcz w najmodniejszym kolorze 2026 roku "Cloud Dancer" z Mango za 369,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Również w Pull&Bear czeka na was prawdziwa modowa perełka. Elegancki, wiązany w talii płaszcz w odcieniu "Cloud Dancer" kupicie w sieciówce za 99,90 złotych.

Płaszcz w najmodniejszym kolorze 2026 roku "Cloud Dancer" z Pull&Bear za 99,90 złotych, Fot. materiały prasowe