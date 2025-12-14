Małgorzata Kożuchowska od lat uznawana jest za ikonę stylu. Aktorka bowiem z niezwykłym wysmakowaniem łączy klasyczną elegancję, w myśl estetyki "quiet luxury", z modnymi akcentami, wpisującymi się w najgorętsze trendy. Podczas jednego z branżowych wyjść aktorka zachwyciła casualowym lookiem ze spodniami "folded jeans" w roli głównej.

Małgorzata Kożuchowska w modnych spodniach "folded jeans". To hit na zimę 2025/2026

Jeśli jesteście miłośniczkami klasycznego stylu w myśl estetyki "old money" z nonszalanckim twistem, to modowe wybory Małgorzaty Kożuchowskiej są idealną inspiracją do tego, by wyglądać jak milion dolarów. Aktorka bowiem doskonale wie co zrobić, by podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, jednocześnie wyglądając niezwykle stylowo. Niedawno Małgorzata Kożuchowska zachwyciła w kozakach "polished grunge". Teraz jej kolejny look jest na ustach wszystkich.

Znana z niezwykłego wyczucia stylu i zabawy modą Małgorzata Kożuchowska, zdecydowała się na "folded jeans" w kolorze głębokiego granatu. Te spodnie są jednym z największych trendów na zimę 2025/2026. Zimowa stylizacja aktorki łączy klasykę z nowoczesnością. Gwiazda "Rodzinki.pl" zestawiła jeansy z białym t-shirtem z nadrukiem oraz oversize'ową marynarką w drobne, białe prążki. Stylizację dopełniły czarne, skórzane botki oraz subtelna biżuteria. Prosty, ale przemyślany zestaw pokazuje, jak "folded jeans" można wkomponować w miejski dress code z nutą elegancji.

Spodnie "folded jeans" zimą zaleją ulice światowych stolic mody

Zimą 2025/2026 na wybiegach i ulicach niepodzielnie królują "folded jeans", które sukcesywnie wypierają klasyczne modele spodni typu flare, palazzo, straight czy wide leg. Choć te ostatnie wciąż cieszą się popularnością, ich odświeżona wersja z podwiniętą nogawką przyciąga uwagę modowych entuzjastów. "Folded jeans" to szerokie, lejące spodnie z wyraźnie zaznaczonym mankietem. Podwinięcie może mieć kontrastową fakturę lub lekkie spranie, co czyni z nich interesujący akcent w stylizacji.

Denim w takiej odsłonie doskonale wpisuje się w estetykę "urban chic" i "smart casual", dodając stylizacji lekkości oraz eksponując obuwie. Najmodniejsze modele folded jeans mają odcień głębokiego granatu. Kolor ten dodaje im elegancji i uniwersalności.

Z czym stylizować spodnie "folded jeans"

Stylizując "folded jeans", kluczem jest eksponowanie obuwia. Świetnie sprawdzają się botki na delikatnym obcasie, loafersy czy mokasyny z wyraźną podeszwą. Warto postawić na górę w postaci miękkiego golfu, marynarki lub długiego płaszcza w stylu męskim. Balans między objętością spodni a dopasowaną górą lub wyraźnie zaznaczoną talią zapewnia harmonijny efekt. Kolorystyka "folded jeans" sprzyja klasyce: granat, czerń, biel i beż są najczęściej wybierane. Całość można ożywić mocniejszym akcentem, np. czerwonymi ustami, geometrycznymi kolczykami lub dużą torbą.

"Folded jeans" redefiniują klasykę. Dzięki szerokiemu mankietowi i wyraźnemu podwinięciu, optycznie wydłużają sylwetkę i eksponują obuwie. Są proste, ale niebanalne, to sprawia, że doskonale odnajdują się zarówno w codziennych, jak i bardziej formalnych stylizacjach.

Małgorzata Kożuchowska w modnych spodniach "folded jeans". To hit na zimę 2025/2026, Fot. Adam Burakowski/East News

Gdzie kupić modne "folded jeans" na zimę 2025

Folded jeans pojawiają się już w ofertach wielu popularnych marek. Modele w kolorze granatowym z szeroką nogawką i wyraźnym podwinięciem można znaleźć w kolekcjach zarówno sieciówek, jak i marek premium. Warto zwrócić uwagę na jakość denimu oraz detale, kontrastowe przeszycia, strukturę materiału czy sposób wykonania mankietu.

W H&M za 147,99 złotych znalazłam dla was modne spodnie "folded jeans" z szeroką nogawką i jasnym mankietem z ciekawymi przeszyciami.

Modne spodnie "folded jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej z H&M za 147,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek ciemnych spodni w Reserved za 139,99 złotych czeka z kolei równie ciekawa propozycja w grafitowym odcieniu.

Modne spodnie "folded jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej z Reserved za 139,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Wolicie bardziej nonszalanckie kroje? Nie ma problemu. W Zarze za 179 złotych kupicie modne jeansy w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej z wysokim stanem zapinanym w stylu "creossover".

Modne spodnie "folded jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej z Zary za 179 złotych, Fot. materiały prasowe