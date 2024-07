Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się plotka o ślubnych planach Katarzyny Bujakiewicz. Były to dość zaskakujące doniesienia, ponieważ aktorka do tej pory twierdziła, że małżeństwo nie jest jej potrzebne do szczęścia.

Okazuje się jednak, że Bujakiewicz zmieniła zdanie i już za rok poślubi Piotra Maruszewskiego.

- Tak, w przyszłym roku biorę ślub. Na razie nie mam jeszcze lokalu czy wybranego miesiąca ślubu, bo to będzie zależało od naszych planów zawodowych- zdradza w „Super Epressie” aktorka.

Katarzyna i Piotr już od czterech lat tworzą udany związek, są również rodzicami rocznej dziewczynki, Aleksandry.

Gratulujemy!

Reklama