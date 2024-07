Brzuch Anny Lewandowskiej stał się obiektem debaty narodowej. Wszyscy zastanawiają się, czy kobieta po urodzeniu dziecka powinna/może/musi zachwycać płaskim i umięśnionym brzuchem. Lawinę komentarzy wywołało zdjęcie, które Anna opublikowała na Instagramie. Okazało się, że w krótkim czasie po urodzeniu Klary wróciła do doskonałej formy, co wszystkich zszokowało. Trenerce zarzucono promowanie złych wzorców, a wśród jej krytyków znalazł się bloger Marcin Zagadło.

- Zastanawiam się tylko czy ta informacja ma dobry wpływ na wszystkie te kobiety, które miesiąc po porodzie nie wróciły do pracy. Nie tylko dlatego, ponieważ nie wyrażały takiego życzenia, ale również z innych powodów. Na przykład nie do końca od nich zależnych. Na przykład dlatego, że nie skacze wokół ich dziecka tabun opiekunek, które na zmianę zabierają bobasa na spacer w wózeczku w cenie kawalerki. Na fotografii Anna Lewandowska z płaskim jak stolnica brzuchem. Jakby ciąża była odległą przeszłością, a nie wydarzeniem sprzed kilku tygodni. (…) Uważam jednak, że nie ma absolutnie nic złego w pozostaniu w domu miesiąc po porodzie, nie ma nic złego we wzroście wagi, której nie udaje się zbić w trzy doby od rozwiązania, nie ma nic złego w fatalnym samopoczuciu, jakże odległym od promiennego uśmiechu rzeczonej Anny, i nie ma niczego złego w tym, że ciało kobiety po porodzie przypomina ciało kobiety po porodzie, a nie dla przykładu kobiecą postać z okładki SHAPE - napisał Marcin Zagadło, bloger.

Za ten komentarz tysiące kobiet dziękowało blogerowi, choć nie brakowało także słów wsparcia dla Anny Lewandowskiej. Pozytywne opinie na jej temat padły też z ust znanych gwiazd, m.in. Krzysztofa Gojdzia, Mai Bohosiewicz czy Pauliny Młynarskiej. Jednocześnie okazało się, że idealnie płaski brzuch nie jest niczym wyjątkowym i nie tylko Anna Lewandowska może się takim pochwalić!

W rzeczywistości każda trenerka czy też osoba, która regularnie ćwiczy może błyskawicznie odzyskać figurę sprzed ciąży. Dowodem jest Sylwia Pawlak, która 24 maja została mamą, a już kilka dni później zaprezentowała na Instagramie perfekcyjny brzuch! Na swoim profilu wyjaśniła, na czym polega ten fenomen.

- Pamięć mięśniowa nie ma sklerozy ???????? ❗️ Bywają w naszej przygodzie z treningiem i zdrowym żywieniem momenty, w których musimy odpuścić, przerwać, wyluzować na jakiś czas. Często spowodowane jest to brakiem motywacji, problemami w życiu prywatnym, zawodowym... Znam to doskonale i wiem doskonale jak ciężko później wrócić na właściwy tor gdy to co się wypracowało nagle poszło gdzieś daleko ???? Pamiętajcie jednak o tym, że pamięć mięśniowa to nie mit i ona naprawdę istnieje ???? Powrót do sylwetki, którą wcześniej wypracowałaś będzie szybszy niż myślisz dlatego nie obawiaj się wrócić na właściwe tory ❤️???? Nie zaczynasz od zera❗️ Zaczynasz od lekkiego kroku w tył, który po chwili zamieni się na wielki krok w przód - napisała Sylwia.