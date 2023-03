Anna Lewandowska chwali się swoim szczęściem! Pokazała wyjątkowe zdjęcie

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski wybrali się ostatnio na rodzinny urlop w góry. Trenerka razem ze starszą córką rozpoczęły naukę jazdy na nartach, a w tym czasie piłkarz spędzał czas z Laurą. Po szaleństwach na stoku trenerka wróciła do Laury i pokazała urocze zdjęcie. Widać, że to dla Anny Lewandowskiej wyjątkowy czas. Anna Lewandowska pokazała wyjątkowe zdjęcie z Laurą Rodzinny wyjazd Anny i Roberta Lewandowskich był wyjątkowym czasem, spędzonym w gronie rodziny. Już niebawem piłkarz rozpocznie intensywne przygotowania do sezonu i znów trenerka będzie musiała się przyzwyczaić do nieobecności męża w domu. Anna Lewandowska jakiś czas temu mówiła wprost, że Robert rzadko jest w domu , a ona coraz częściej decyduje się na samotne wyjazdy z córkami. Tym razem para wybrała się prywatnym odrzutowcem w góry i jak zwykle zdecydowali się na aktywny wypoczynek. Co prawda Anna Lewandowska nie do końca była zadowolona ze swoich postępów na stoku, ale nie ukrywa, że złapała bakcyla i odkryła nową pasję . Po powrocie ze stoku trenerka poświęciła czas młodszej córce, która natychmiast zasnęła w ramionach mamy. Co za uroczy widok! Zobacz także: Anna Lewandowska o wyjeździe z Laurą i Klarą: "Nie jest lekko". Co na to Robert Lewandowski? Na instagramowym koncie Anny Lewandowskiej pojawiły się również zdjęcia z mężem, Robertem Lewandowskim. Wygląda na to, że para doskonale czuła się w górach i nie zapomnieli o stylowych zestawach. Tylko spójrzcie! Anna Lewandowska niedawno pisała, że jej strasza córka ma mnóstwo dodatkowych zajęć i zastanawiała się, czy nie przenosi na 4-latkę swoich niespełnionych ambicji , a tymczasem Klara właśnie uczy się jeździć na nartach. ...