Przed rokiem Burce Willis odwiedził Polskę po raz pierwszy. Swoją wizytę zawdzięczał wódce Sobieski, której został twarzą. Nasz kraj tak bardzo zaabsorbował aktora, że postanowił kupić tutaj apartament, ściślej mówiąc - we Wrocławiu.



Jak donosi "Gazeta Wrocławska", Bruce jest zainteresowany zamieszkaniem w ekskluzywnym apartamentowcu Sky Tower. Wieżowiec ma mieć aż 212 metrów wysokości, co uplasuje go na pierwszym miejscu zaszczytnej listy najwyższych budynków mieszkalnych w Polsce.



Ciekawe jak długo Willis pozostanie w naszym kraju. Oby jak najdłużej!



