Pseudonim: Brit, Bit Bit

Data urodzenia: 2 grudnia 1981 r.

Znak zodiaku: Strzelec

Zawód: piosenkarka, tancerka, aktorka

Britney Spears nazywana jest "Księżniczką popu".

Karierę Britney rozpoczęła w 1993 roku od występu w programie telewizyjnym dla dzieci "The Mickey Mouse Club". W 1999 roku podpisała kontrakt w wytwórnią Jive Records i wydała debiutancki album "...Baby One More Time" osiągając błyskawicznie ogromny sukces. Potem wydała jeszcze 5 albumów i dwie składanki. Spears zagrała również w filmie "Crossroads – dogonić marzenia".

Britney Spears była żoną Kevina Federline'a, z którym ma dwóch synów - Seana Prestona i Jaydena Jamesa.