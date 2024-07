Najpiękniejsza para na świecie - Angelina Jolie i Brad Pitt, choć wychowują już szóstkę dzieci, nadal nie mają ślubu. Już od kilku lat spekuluje się na temat ich ewentualnej ceremonii, jednak para nie była do tej pory w 100% zdecydowana na podjęcie takiego kroku. Jak podaje OK! Magazine wszystko się niedługo zmieni - para planuje wesele już w maju!

Romantyczna ceremonia ma odbyć się podobno w maju. Gwiazdorska para postawiła na piękną Francję. W nabożeństwie ma podobno wziąć udział sam George Clooney, a na liście gości pojawią się największe światowe gwiazdy. Ponadto, para myśli również o kolejnej dwójce dzieci.

Chociaż nie wiadomo czy doniesienia magazynu okażą się prawdziwe, to jeśli tak to już teraz jesteśmy pewni, że byłoby to wydarzenie dziesięciolecia.

