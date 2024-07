3 z 7

-Moje włosy często na planie filmowym i w teatrze są kręcone, tapirowane, czy czesane. To powoduje, że się przesuszają i puszą... Po użyciu kosmetyków Macadamia w salonie fryzjerskim i późniejszym regularnym stosowaniu ich w domu każdy mój pojedynczy włos odzyskał blask i jest teraz bardziej gładki, błyszczący i pięknie pachnie. Byłam na początku sceptycznie nastawiona do tych nowych kosmetyków (kolejne, które mają "zdziałać cuda") ale przekonały mnie do nich 2 rzeczy: są naturalne i naprawdę działają, co sprawdziłam na własnej głowie- stwierdziła celebrytka.