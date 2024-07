Kilka tygodni temu odbyła się uroczysta premiera najnowszego filmu Jerzego Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920”. Niestety, obraz nie wszystkim przypadł do gustu. Pojawiły się krytyczne oceny, których najwyraźniej spodziewał się jeden z głównych aktorów.

Jak informuje „Fakt” Borys Szyc jest rozczarowany, tym co zobaczył na ekranie.

- Borys twierdzi, że najciekawsze ujęcia z nim zostały wycięte. Zupełnie inaczej wyobrażał sobie ten film. Dlatego nie zdziwiły go słowa krytyki. Borys uwielbia swoją pracę. Im wyżej postawiona poprzeczka, tym większą radość sprawia mu granie- zdradza w rozmowie z tabloidem znajomy aktora.

Niestety, rola w filmie Jerzego Hoffmana najwyraźniej nie jest dla Borysa Szyca spełnieniem jego marzeń…

