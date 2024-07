Borys Szyc po rozstaniu z Zosią Ślotałą szybko odnalazł pocieszenie w ramionach Justyny Jeger-Nagłowskiej. W jednym z wywiadów przyznał, że żałuje tego, iż związek z Zosią był mocno medialny i to wyraźnie wpłynęło na jego postawę. Aktor nie pojawiał się z nową partnerką na salonach, choć i jemu zdarzyło się jedno rodzinne wyjście. Przypomnijmy: Tak wygląda teraz rodzina Szyca. Pokazał córkę i nową ukochaną

Kolorowa prasa donosiła, że nowa partnerka zmieniła Borysa, a jego życie prywatne to teraz prawdziwa idylla. Dziś jednak media obiegła zgoła odmienna informacja. "Grazia" donosi, że Szyc i Nagłowska rozstali się, a decyzję podjęła sama Justyna. Dwutygodnik dodaje, że powodem kryzysu i rozejścia się dróg pary był imprezowy tryb życia gwiazdora, do którego jego ukochana nie mogła się po prostu przyzwyczaić, mimo że początkowo przymykała na to oko.



Albo zmienisz styl życia, albo z nami koniec - takie ultimatum Justyna postawiła Borysowi. Justyna długo tolerowała zachowania Borysa i odpuszczała mu, gdy przesadzał z imprezami. A on był tym zachwycony. Ale w końcu miarka się przebrała i Justyna powiedziała: "dość!". Justyna jest dojrzałą kobietą. I chociaż kocha Borysa, siebie i dzieci kocha bardziej - relacjonuje znajoma pary w "Grazii".

