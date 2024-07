To duże zaskoczenie! Bob Dylan został tegorocznym laureatem Literackiej Nagrody Nobla! Amerykański piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, pisarz i poeta został wyróżniony w ten sposób przez Szwedzką Akademię.

To duże zaskoczenie! Mimo że Bob Dylan był już wcześniej nominowany do Literackiej Nagrody Nobla, fani Dylana są i tak w wielkim szoku. Bob Dylan ma na koncie nagrody takie jak: Grammy, Oscar i Nagroda Pulitzera. Jest autorem piosenek, które są uznawane za kultowe - na pewno znacie "Blowin' in the Wind", "Like a Rolling Stone", "Knockin' on Heaven's Door", "Forever Young".

Piosenki Dylana śpiewali niemal z pewnością ważniejsi twórcy muzyki rockowej, m.in. Phil Collins, Jimi Hendrix, Nina Simone, Guns N’ Roses, Van Morrison, Manfred Mann, The Rolling Stones, Joe Cocker, Rod Stewart, Stevie Wonder, U2, My Chemical Romance, Red Hot Chili Peppers, The White Stripes i wielu innych.

Rok temu Literacką Nagrodę Nobla dostała białoruska pisarka Swietłana Aleksijewicz.

