Oprócz zwycięzców programu, czyli zespołu Lemon, najjaśniej błyszczały gwiazdy jury i prowadzących „Must Be The Music”. Przede wszystkim dlatego, że styliści postawili tym razem na brokat, połyskujące tkaniny i cekiny.

Adam Sztaba miał na sobie skórzaną kurtkę pokrytą połyskującą warstwą pochodzącą z kolekcji ulubieńca gwiazd na całym świecie Jeremiego Scotta.

Paulina Sykut postawiła na krótką złotą sukienkę z jesienno-zimowej kolekcji Dawida Wolińskiego, a Kora na półgolf z błyszczących cekin. Do tego krótka mini i koturny oraz modne okulary w „kocich” oprawkach i polska ikona rocka wyglądała jak tylko ona potrafi.

Jedynie Maciek Rock zrezygnował z błyszczących wstawek. Jednak garnitur w kratę sprawił, że prezenter i tak był bardzo zauważalny.

Według was, która z gwiazd „Must Be The Music” w odcinku finałowym wyglądała najlepiej? My stawiamy na Sztabę, a wy?

