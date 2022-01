Blanka Lipińska gorzko o mężczyzna. Przy okazji wbiła szpilkę Baronowi?

Związek Blanki Lipińskiej i Aleksandra Miliwiwa-Barona przez długi czas rozpalał polski show-biznes. Autorka popularnego erotyku oraz członek zespołu Afromental początkowo ukrywali swoją relację przed mediami. Niestety po kilku miesiącach okazało się, że para się rozstała. Pisarka nie kryła wówczas rozczarowania i bólu. Wydawać by się mogło, że artystka zapomniała już o byłym partnerze. Podczas pobytu na wakacjach podzieliła się szczerym wyznaniem, dotyczącym mężczyzn. Przy okazji wbiła szpilkę znanemu gitarzyście, którego kiedyś kochała?

Zapytana o to, co przeszkadza jej w mężczyznach, udzieliła gorzkiej odpowiedzi. Okazuje się, że autorka słynnych "365" nie ma najlepszego zdania o dzisiejszych facetach. Czy to przykre wnioski po związku z Aleksandrem Miliwiwem-Baronem? Sprawdźcie, co zdradziła pisarka.

Blanka Lipińska podzieliła się przykrą refleksją na temat mężczyzn

Podczas gdy w Polsce pogoda nie rozpieszcza, Blanka Lipińska wygrzewa się na meksykańskiej plaży. Pisarka co jakiś czas zdaje relację z pobytu swoim fanom. Niedawno autorka "365" zrobiła Q&A na Instagramie. W pewnym momencie temat zszedł na mężczyzn i okazało się, że artystce niezbyt podoba się to, jak dzisiaj wyglądają i zachowują się faceci. Jedna z internautek zapytała, jakie jej zdaniem są ich najbardziej rażące wady.

blanka_lipinska/Instagram

To, że nie są męscy, mało zaradni, że nie można na nich polegać, że noszą węższe spodnie niż ja, że dużo mówią, a jak przychodzi do rozliczenia ich z tego, to… że się mnie boją, że w większości nie są wierni, mogę tak do jutra. Sorry Panowie, jeśli kogoś uraziłam, ale to moja suma doświadczeń, nie mówię, że wszyscy tacy jesteście - powiedziała Blanka Lipińska.

Niektórzy fani zaczęli się zastanawiać, czy gorzkie wnioski nie wynikają z osobistych doświadczeń pisarki. Nie jest tajemnicą, że rozstanie z Aleksandrem Milwiwem-Baronem było dla niej ogromnym rozczarowaniem i artystka potrzebowała trochę czasu, by wyleczyć rany. Jak się okazało, Blanka Lipińska dostrzega też wiele wad we współczesnych kobietach, o czym również nie wahała się powiedzieć.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Uważam, że obecne kobiety są roszczeniowe, niesamodzielne, nie potrafią gotować, nie umieją opiekować się, są materialistkami, są czepliwe, mało zaradne, rozhisteryzowane. I tu znowu powiem, że nie wszystkie takie są i przepraszam te, które poczuły się urażone, ale to moja subiektywna opinia - stwierdziła.

Ciekawe, co na to wszystko fani Blanki Lipińskiej? Autorka "365" była bardzo surowa w swoich osądach. Trudno też jej się dziwić, biorąc pod uwagę to, jakie propozycje zdarza się jej otrzymywać od fanów.

Blanka Lipińska mocno przeżyła rozstanie z Baronem

Związek Blanki Lipińskiej i Barona zakończył się w październiku 2020 roku. Do tego czasu wydawało się, że pisarka jest bardzo zakochana w muzyku. Para spędzała ze sobą każdą wolną chwilę przez osiem miesięcy. Autorka popularnego erotyku wspierała partnera za kulisami "The Voice of Poland". Nagle okazało się, że artystka wybrała się na wakacje do Egiptu bez ukochanego, co zszokowało jej fanów. Internauci natychmiast zaczęli podejrzewać, że gwiazdy show-biznesu przechodzą kryzys. I mieli rację.

Instagram @alekbaron @blanka_lipinska

Tak, kilka dni temu rozstaliśmy się z Aleksandrem. To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu. Wielka prośba do mediów i fanów, nie róbcie z tego sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć. Związek dwóch osób publicznych siłą rzeczy był medialny, mam nadzieję, że rozstanie takie nie będzie - potwierdziła Blanka Lipińska.

Z doniesień wynikało, że między artystami wydarzyły się rzeczy, które "trudno wybaczyć". Z czasem Blanka Lipińska otworzyła się na media. W wywiadzie dla naszego magazynu przyznała, że wiele łączyło ją z Baronem. Mimo przykrych doświadczeń pisarka podkreśliła, że nadal wierzy w miłość. Chociaż później pojawiały się plotki o jej powrocie do członka zespołu Afromental, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością.

Pawel Wodzynski/East News/Artur Zawadzki/REPORTER

Później kolejna wiadomość zaskoczyła fanów. Baron znalazł szczęście u boku Sandry Kubickiej. Blanka Lipińska nie mogła uniknąć pytań o to, co myśli o nowym związku byłego partnera. Wreszcie postanowiła zareagować. Wygląda na to, że pisarka obecnie skupia się przede wszystkim na sobie i pracy. Niedawno zaczęła pracować nad drugą częścią ekranizacji swojej książki dla Netfliksa. Z niecierpliwością też czekała, aż skończy się remont jej nowego mieszkania.

Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ktoś zawrócił w głowie Blanki Lipińskiej. Mamy jednak dopiero początek roku. Być może za jakiś czas pisarka pozna prawdziwą miłość?