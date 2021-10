Blanka Lipińska komentuje związek Barona i Sandry Kubickiej. Wspomina też o Julii Wieniawie

Blanka Lipińska i Baron rozstali się - ta wiadomość kompletnie zaskoczyła fanów tej dwójki we wtorek 6. października. Jeszcze kilka dni temu na Instagramie autorki "365 dni" pojawiło się przepiękne zdjęcie, na którym przytulała się z muzykiem. Teraz wszystkie ich wspólne fotografie zniknęły z profilu pisarki... Wygląda na to, że to naprawdę definitywny koniec! Zobacz także: Blanka Lipińska i Baron rozstali się! "Jest we mnie dużo bólu, który staram się ukryć". Co się stało? Blanka Lipińska usunęła wszystkie zdjęcia z Baronem! Jeszcze kilka dni temu opublikowała romantyczną fotografię z muzykiem... O uczuciu łączącym Blankę Lipińską i Barona dowiedzieliśmy się na początku tego roku. Zapowiadało się na miłość jak z bajki. Sama pisarka przyznawała, że jest zakochana jak nastolatka. Para spędzała ze sobą każdą wolną chwilę, a okres kwarantanny Blanka i Baron wykorzystali na wspólne randki i spotkania. W tamtym czasie nie rozstawali się ze sobą nawet na krok. Kilka razy wyjechali również na wspólne wakacje i wyglądali na naprawdę bardzo zakochanych. Jeszcze kilka dni temu na Instagramie Blanki Lipińskiej pojawiło się jej zdjęcie z Baronem. Intymna fotografia oczarowała internautów i fanów tej pary. Zdjęcie zostało opublikowane z okazji dnia chłopaka, a pod nim pojawiły się przepiękne życzenia od pisarki dla muzyka. Nie tylko jesteś moim Chłopakiem... Jesteś przede wszystkim moim ULUBIONYM CZŁOWIEKIEM, jesteś kumplem, moim partner in crime 😈♾ Mam nadzieje, że przy mnie Dzień Chłopaka masz każdego dnia 😁🔥👩🏼‍🍳❤️ a jeśli jednak nie, to Wszystkiego Najlepszego Skarbie 🎉🎁- napisała Blanka Lipińska pod zdjęciem. Teraz na Instagramie Blanki Lipińskiej nie zobaczymy już...