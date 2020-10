Blanka Lipińska i Baron rozstali się! "Jest we mnie dużo bólu, który staram się ukryć". Co się stało?

Blanka Lipińska i Baron rozstali się! Autorka "365 dni" oficjalnie potwierdziła zakończenie 8-miesięcznego związku z muzykiem. Pierwsze podejrzenia pojawiły się zaraz po tym, jak internauci zorientowali się, że Blanka wybrała się sama na wakacje do Egiptu. Teraz nie ma już złudzeń:

Nie róbcie z tego sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć - zaapelowała do mediów Blanka w oświadczeniu wydanym dla Gali.pl

Blanka Lipińska i Baron rozstali się po 8 miesiącach związku!

Blanka Lipińska i Baron poinformowali właśnie o swoim rozstaniu. Ich związek był krótki, ale intensywny. Początkowo ukrywali swoją relację, aby z dala od mediów budować wzajemne zaufanie. Wydawać by się mogło, że to relacja przed którą ogromna przyszłość. Zakochani spędzali ze sobą każda wolną chwilę. Blanka Lipińska towarzyszyła ukochanemu nawet podczas nagrań do "The Voice of Poland". Nic więc dziwnego, że jego nieobecność podczas wakacji w Egipcie od razu rzuciła się fanom w oczy.

Teraz już nie ma złudzeń. Blanka Lipińska oficjalnie potwierdziła, ze jej związek z Baronem to już przeszłość:

Tak, kilka dni temu rozstaliśmy się z Aleksandrem. To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu. Wielka prośba do mediów i fanów, nie róbcie z tego sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć. Związek dwóch osób publicznych siłą rzeczy był medialny, mam nadzieję, że rozstanie takie nie będzie. - napisała w oświadczeniu dla Gali.pl.

Blanka Lipińska oświadczyła również, że jest to jej jedyny komentarz w tej sprawie.

Niech każda osoba, która będzie chciała zabrać głos w tej sprawie (zwłaszcza dziennikarze) przypomni sobie jakie to uczucie, kiedy kończy się związek. Liczę i Alek zapewne również, na odrobinę empatii z Waszej strony.

Blanka Lipińska i Baron zakończyli swój związek. Autorka "365 dni" wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Internauci niemalże natychmiastowo zauważyli, że Baron nie towarzyszy partnerce na wakacjach. Muzyk w odpowiedzi na zainteresowanie fanów wyjaśnił, że każdy potrzebuje odrobinę czasu. Dziś autorka "365 dni" oficjalnie potwierdziła rozstanie z Baronem.

Jeszcze kilka dni temu Blanka złożyła Baronowi piękne życzenia z okazji Dnia Chłopaka:

Nie tylko jesteś moim Chłopakiem... Jesteś przede wszystkim moim ULUBIONYM CZŁOWIEKIEM, jesteś kumplem, moim partner in crime 😈♾ Mam nadzieje, że przy mnie Dzień Chłopaka masz każdego dnia 🔥👩🏼‍🍳❤️ a jeśli jednak nie, to Wszystkiego Najlepszego Skarbie.

Dziś ich związek to już przeszłość.