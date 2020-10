Blanka Lipińska w wywiadzie po rozstaniu z Baronem. Wiemy, kto ją wspierał w trudnych chwilach w Egipcie

Związek Blanki Lipińskiej i Alka Barona był jednym z najgorętszych tematów show-biznesowych w tym roku. Para wyglądała na naprawdę zakochaną, więc niedawna informacja o rozstaniu zaskoczyła mocno fanów.

Bestselerowa pisarka wygrała właśnie w plebiscycie na Gwiazdę Party.pl. Przy okazji udzieliła dwutygodnikowi "Party" wywiadu, w którym opowiedziała m.in. o rozstaniu! Co dziś mówi o Baronie? Kto jej pomógł w trudnym momencie?

Zobaczcie, co mówi Blanka Lipińska.

Przy okazji wywiadu Blanka Lipińska sporo opowiadała o cenie sukcesu, który odniosła. Z pewnością musi być on obciążeniem również dla partnera. Co mówi w tym kontekście o Baronie?

Alek jest bardzo poprawny, dyplomatyczny, nie pokazuje zbyt wiele i nie wpuszcza obcych do swojego świata. W nim jest inna mądrość. Jako mężczyzna z moim sukcesem radził sobie wyjątkowo dobrze. Połączyło nas jedno: oboje mieliśmy nietuzinkowe spojrzenie na życie i świat. Wychowaliśmy się w polskiej kulturze, ale nie do końca zgadzaliśmy się z jej założeniami. Jako para nie zawsze zgadzaliśmy się we wszystkich kwestiach, ale… teraz nie ma to już żadnego znaczenia.