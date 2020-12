Blanka Lipińska i Aleksander Baron znów są parą? Wiemy, jaka jest prawda!

Dwa miesiące temu Blanka Lipińska i Aleksander Baron niespodziewanie się rozstali. Wówczas na wakacje, które zakochani planowali od dłuższego czasu, autorka bestsellerowej powieści "365 dni" pojechała sama. Kilka dni później wyszło na jaw, że jej związek z muzykiem Afromental należy już po przeszłości. Co się stało? Tego ani Baron, ani Lipińska nigdy nie zdradzili. Podobno muzyk chciał później wrócić do ukochanej, ale Blanka była nieugięta. Czyżby teraz zmieniła zdanie? Jak donosi "Flesz", od kilku tygodni para znów widywana jest razem. Niedawno paparazzi przyłapali Blankę Lipińską i Aleksandra Barona na wieczornym wyjściu, w duecie pojawili się także na eleganckim przyjęciu wigilijnym u wspólnych znajomych. Ale ani jedno, ani drugie nie pokazało tego na swoich Instastories. Czyżby mieli coś do ukrycia? A może stara miłość nie rdzewieje, a muzyk i pisarka postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę? Jak donosi "Flesz", ich relacje wciąż są bliskie. Czy to oznacza, że planują wspólnie spędzić święta?

Blanka i Baron, owszem, spotykają się, ale jako znajomi, nie jako para. Co z tego wyniknie, czas pokaże – zdradził "Fleszowi" znajomy pisarki.

Jak udało się ustalić „Fleszowi”, nadchodzące święta Bożego Narodzenia gwiazdy spędzą oddzielnie. Tuż przed Wigilią Blanka wyjedzie do swoich rodziców, Małgorzaty i Grzegorza Lipińskich, do Puław. Potem chcą też odwiedzić brata gwiazdy w Trójmieście. Z kolei Aleksander spędzi ten czas ze swoimi bliskimi.

Więcej o Blance Lipińskiej przeczytasz w nowym "Fleszu".

Blanka Lipińska i Aleksander Baron znów są razem widywani.