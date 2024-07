Victoria Beckham na swoim profilu zamieściła zdjęcie Davida siedzącego obok… Justina Biebera. Zdjęcie zostało zrobione na tarasie w ich domu. Wcześniej celebrytka napisała „ Nasz gość właśnie przybył! Zgadnijcie kto to!”. W kolejnych wpisach akcja się rozwinęła, bo okazało się, że tajemnicy gość właśnie się opala i w dodatku zajął jej leżak!

Victoria i David odliczają dni do narodzin wymarzonej córki. Para ma już trzech synów, którzy również z niecierpliwością czekają na siostrzyczkę. Całą rodziną wymyślają, jakie imię będzie nosić dziewczynka. Na dość oryginalny pomysł wpadł jeden z synów Davida i Victorii.

- Kiedy na początku myśleliśmy, że będziemy mieli synka, mój średni syn Romeo powiedział: Co powiecie, żeby nazwać go Justin Bieber? – wyznał piłkarz podczas show w telewizji „ABC”- Teraz kiedy wiemy, że to dziewczynka, Romeo zaproponował, żebyśmy nazwali ją Justine - dodał.

Jednak imię to nie spotkało się z aprobatą Victorii. Ale jak widzimy, tajemnicza postać Biebera z papieru jest miłym gościem w ich domu.