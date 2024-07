Kilka dni temu ukazał się najnowszy album Beyonce pt. "4". Fani mocno stęsknili się za muzyką artystki i tłumnie ruszyli do sklepów.

Jak poinformował rodzimy dystrybutor wydawnictwo, w Polsce płyta pokryła się złotym nakładem zaledwie po jednym dniu! To doskonały wynik, który wyraźnie ukazuje, jak wielką sympatią cieszy się Beyonce.

Być może to doskonały moment dla agencji koncertowych, aby w końcu zaprosić gwiazdę do Polski? Widzieliśmy już u nas największe postaci światowego popu, ale Beyonce jeszcze nie grała. Najwyższa pora to nadrobić!

