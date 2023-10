Po niespodziewanych zwolnieniach w "Dzień dobry TVN", pracę straciło aż pięcioro prowadzących. Niedługo potem stacja postanowiła, że podczas wakacji z widzami będą się witać nowe duety, m.in. Robert Stockinger oraz Anna Senkara i Mateusz Hładki oraz Gabi Drzewiecka. Ostatnio to właśnie Hładki i Drzewiecka poprowadzili razem śniadaniówkę - jeden z fanów ma jednak pewną uwagę do prowadzącej. O co chodzi?

Gabi Drzewiecka i Mateusz Hładki w "Dzień dobry TVN". Widzowie ocenili nowy duet

Emocje po rewolucjach w "Dzień dobry TVN" powoli opadają, a obecnie dużo mówi się o nowych prowadzących. Na okres wakacji w tej roli pojawili się: Robert Stockinger, Anna Senkara, Mateusz Hładki i Gabi Drzewiecka. Wiadomo również, że już jesienią w "Dzień dobry TVN" zobaczymy także Katarzynę Bosacką.

Duet Gabi Drzewieckiej i Mateusza Hładkiego zgarnął wiele ciepłych słów i niektórzy chcieliby ich widzieć na stałe w śniadaniówce. Jeden z fanów "Dzień Dobry TVN" pozwolił sobie jednak na nieuprzejmy komentarz wobec nowej prowadzącej. Wyznał szczerze, że przeszkadzają mu jej... tatuaże.

- Pan Mateusz wypadł bardzo dobrze natomiast młoda dama z tatuażem wizerunkowo słabo - napisał jeden z internautów.

Na szczęście pozytywne komentarze zdominowały ten negatywny. Wielu widzów twierdzi, że nowy duet "Dzień dobry TVN" idealnie się uzupełnia. Ich charyzma zachwyciła widzów na ekranie, którzy pragną, aby zostali w tej roli jak najdłużej.

- Nareszcie dobra energia. Świetnie dobrani prowadzący ???? - Miło się Was ogląda! Zostańcie na dłużej :)❤️❤️ - Wreszcie jakiś powiew świeżości i luzu w DDTVN, w połączeniu z profesjonalizmem. Jestem zdecydowanie na tak. - Wspaniała para...genialni prowadzący...świetnie się uzupełniają i współgrają...brawo dla Państwa ..????????????❤️ - czytamy w komentarzach pod postem.

Mateusz Hładki od lat pracuje dla "Dzień dobry TVN", gdzie zajmuje się tematyką show-biznesową, teraz stacja go doceniła i dała mu szansę na rozwój w roli prowadzącego, co bardzo pozytywnie odebrali widzowie. Natomiast Gabi Drzewiecka zajmuje się tematami muzycznymi. Dla śniadaniówki TVN przeprowadziła wywiady m.in. z Enrique Iglesiasem czy Stingiem. A Wam jak podoba się nowy duet prowadzących?