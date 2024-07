Data urodzenia: 4 września 1981 r.

Znak zodiaku: Panna

Zawód: wokalistka, producentka, aktorka, tancerka

Beyonce swoją muzyczną karierę rozpoczęła w wieku 7 lat śpiewając w kościelnym chórze. W 1990 roku założyła zespół Destiny's Child, który został zauważony dopiero w 1997 roku. Po platynowym single "No, No, No" przyszła pora na debiutancką płytę "Destiny's Child". Zespół do 2004 roku wydał jeszcze 3 płyty: "The Writing's On The Wall", "Survivor" i "Destiny Fulfilled".

W 2002 roku Beyonce rozpoczęła karierę solową. Jej pierwszy album "Dangerously In Love" szybko piął się na liście Billborda i do 2009 roku sprzedał się w 11 mln egzemplarzy.

W 2006 roku wraz ze swoją matką Tiną i siostrą Solange założyły firmę odzieżową House of Deréon.



Beyonce zagrał również, z powodzeniem, w kilka filmach, m.in. w "Rożowej Panterze" i w "Dreamgirls". Ten drugi film zainspirował ją do nagrania 2 albumu, który w pierwszym dniu sprzedaży znalazł się na pierwszym miejscu Billboarda.

Beyonce zdobyła w 2004 roku aż 5 nagród Grammy Awards. A w 2007 roku zdobyła kolejną.

Beyonce jest żoną rapera Jaya-Z.

Jej siostra Solange Knowles również jest piosenkarką.