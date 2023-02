Beyonce zaliczyła wpadkę na Grammy 2023. Miała odebrać nagrodę, ale nie pojawiła się na scenie

Gala Grammy 2023 jak zwykle przyciągnęła tłumy gwiazd, które brylowały na czerwonym dywanie, prezentując piękne kreacje. Jedną z nich była Beyonce, należąca do grona najbardziej znanych i nagradzanych piosenkarek w historii. Na tegorocznej ceremonii pojawiła się nie tylko jako zaproszona gwiazda, ale też artystka nominowana do statuetki w aż dziewięciu kategoriach. Ostatecznie dostała trzy z nich. Okazuje się, że jednej z nich nie odebrała osobiście z powodu... spóźnienia. Co ją zatrzymało?

Beyonce spóźniła się na galę Grammy 2023

65. już gala Grammy 2023 odbyła się w nocy z 5 na 6 lutego. Dla Beyonce wydarzenie to zakończyło się olbrzymim sukcesem i było wręcz momentem historycznym. W ubiegłym roku piosenkarka odebrała swoją 28. statuetkę, stając się oficjalnie najczęściej nagradzaną kobietą Grammy i zbliżając się do tytułu najczęściej nagradzanego twórcy w historii całego konkursu. Do tego brakowało jej tylko czterech statuetek, które zdobyła właśnie na Grammy 2023. W ten sposób pobiła wynik dyrygenta Georga Soltiego. Niestety, mimo tego spektakularnego sukcesu Beyonce zaliczyła też sporą wpadkę. Kiedy wyczytano jej nazwisko jako zdobywczyni statuetki za najlepszą piosenkę R&B, nie pojawiła się na scenie. Za nią nagrodę odebrali producenci utworu. Jak zdradzili, gwiazda... utknęła w korku.

Trudno powiedzieć, czy spóźnienie Beyonce było celowym zabiegiem, który miał podkreślić jej rangę jako gwiazdy oraz sprawić, że kiedy wreszcie pojawi się na gali, wszystkie oczy zwrócą się w jej stronę. Niezależnie od tego i tak wraz z mężem, producentem Jayem-Z, zaliczyli swoje wielkie wejście. Na początku zachwyciła widzów w srebrnej, połyskującej sukni z falbaną i gorsetową górą, wykończoną aksamitną wstawką w szampańskim kolorze. Do tego założyła srebrne szpilki i długie, skórzane rękawiczki.

Kolejną kreacją, w której zaprezentowała się gwiazda, była aksamitna czarna suknia, której ozdobnikiem był oryginalnie wykończony gorset. Całość dopełniały aksamitne rękawiczki za łokieć. Potem gwiazda przebrała się jeszcze raz, prezentując tym razem dość ekstrawagancką kreację: brzoskwiniową suknię z aksamitu z olbrzymim rozcięciem na nodze. Pod nią założyła legginsy połączone z butami. Góra sukni miała duże rozcięcie w dekolcie, spod którego widać było złoty gorset. Stylizacja została dopełniona oryginalnym kapeluszem, także w kolorze złota, który nasuwa skojarzenie z wyglądem statuetki Grammy. Zdecydowanie Beyonce tego wieczoru błyszczała.

Dodajmy, że Beyonce na Grammy 2023 zdobyła statuetki w następujących kategoriach: najlepsze nagranie dance/elektroniczne za "Break My Soul", najlepszy album dance/elektroniczny za płytę "Renaissance", najlepszą piosenkę R&B za utwór "Cuff It" oraz najlepszy tradycyjny występ R&B za "Plastic Off the Sofa". Teraz piosenkarka cieszy się już 32. statuetkami Grammy i statusem najczęściej nagradzanego artysty w historii Grammy. Pozostaje pogratulować!