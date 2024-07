Od kiedy stacja Polsat pochwaliła się swoim nowym programem "Got to dance. Tylko taniec" media coraz częściej interesują się jury, które ocenia uczestników show. Początkowo wydawało się, że największą popularność może osiągnąć Krystyna Mazurówna, która uwielbia kolorowe i kontrowersyjne stroje. Okazuje się, że program może wypromować również drugiego jurora, Michała Malitowskiego, który zdradził ostatnio, że jego tańcem zachwyciła się sama Beyonce!

Reklama

- Moja kariera ułożyła się tak, że zacząłem być sławny wcześniej na świecie niż w Polsce. Razem z moją partnerką gościliśmy już w największych telewizjach świata, gdzie każdy pokaz wyzwalał w nas ogromne emocje. Jeden z występów zapamiętam do końca życia. Było to dla telewizji BBC. Razem z Joanną Leunis mieliśmy zatańczyć przed występem słynnej Beyonce, która jest nie tylko znakomitą piosenkarką, ale i świetną tancerką. Zapowiedziano nas jako gwiazdy współczesnego tańca towarzyskiego. Po występie, w kulisach Beyonce podeszła do nas i powiedziała z uśmiechem: -Uprzedzam, dziś poprzestanę na śpiewie. I to Wasza wina, bo nie chcę się przy Was skompromitować!- zdradził juror tanecznego show Polsatu.

Wygląda więc na to, że talentem Malitowskiego zachwycają się największe gwiazdy show biznesu.

Reklama

kb