Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce będziemy mogli poznać sekrety kuchni Beyonce! Jak donoszą zagraniczne media artystka szykuje się do wydania książki kucharskiej, w której znajdą się przepisy na potrawy przygotowywane przez mamę wielkiej gwiazdy!

- Mama Beyonce przygotowuje tradycyjne południowe potrawy, bez względu na to, w jakim zakątku świata się znajdują. Beyonce bardzo chciałaby umieścić jej rodzinne przepisy w swojej książce- zdradził znajomy piosenkarki w „Daily Mirror”.

Przyznajemy, że Beyonce ma głowę do interesów. Wydanie książki kucharskiej z pewnością przyczyni się do zwiększenia sumy na jej koncie.

