To już chyba jest tradycją, że amerykańskie gwiazdy kochają Europę. Najczęściej swoje serce zostawiają w Paryżu, Barcelonie i Londynie. Do grona zakochanych w stolicy Wielkiej Brytanii właśnie oficjalnie dołączyła diwa muzyki soulowej, Beyoncé. Gwiazda rozpływa się na samą myśl o mieście nad Tamizą.



Beyoncé chciałaby, aby razem ze swoim mężem, Jayem-Z, jeszcze w tym roku udać się w podróż po Londynie. Przy okazji planuje odwiedziny swojej przyjaciółkiz dawnego zespołu Destiny's Childs, Kelly Rowland.



- Jeżeli będziemy mogli oboje przylecieć, to przylecimy. Oboje z Jayem kochamy Wielką Brytanię i Londyn i oczywiście cenimy naszych brytyjskich fanów. Kocham Londyn. Londyn jest naprawdę piękny. Zawsze kiedy tu przylatujemy, świetnie się bawimy, więc staramy się robić to jak najczęściej - zdradziła Beyonce dla "OK!".



A Wy? Kochacie Londyn?



