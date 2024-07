Przytaczaliśmy Wam już fragmenty wywiadu Beaty Tadli, którego udzieliła dla nowego numeru "Gali". Początek brzmiał raczej drastycznie. Przypomnijmy: "Przyszedł ksiądz z ostatnim namaszczeniem"

Gwiazda porusza w nim też bardziej optymistyczne tematy. Choć zarzeka się, że nie chce rozmawiać o życiu osobistym, mówi o swoim nowym partnerze Jarosławie Krecie i łączącej ich relacji. Na pytanie, czy chciałaby założyć nową rodzinę, odpowiedziała zdecydowanie:

Ale to już się dzieje, taka rodzina istnieje. Kiedy mężczyzna spotyka z przeszłością spotyka kobietę po przejściach, to już wiedzą, co zrobić z tą miłością. Wyciągają wnioski z wcześniejszych doświadczeń, nie chcą popełniać tych samych błędów i pielęgnują teraźniejszość.