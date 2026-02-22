Beata Kozidrak, znana z zespołu Bajm, w 2016 roku podjęła decyzję, która zszokowała fanów, opuściła rodzinny Lublin i przeniosła się do Warszawy. Jej rezydencja, stylizowana na tradycyjny dworek, liczy aż 320 metrów kwadratowych. Artystka podkreślała, że wybierała miejsce zamieszkania przez kilka miesięcy, by czuć się komfortowo i bezpiecznie. Sam budynek z zewnątrz jest biały, z brązowymi oknami oraz drzwiami i zachwyca starannie zaplanowanym oświetleniem. Otacza go wypielęgnowany ogród z wygodnymi meblami wypoczynkowymi.

Złoto, glamour i rustykalne akcenty w rezydencji Beaty Kozidrak

Beata Kozidrak od dekad uznawana jest za jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka, która niedawno zaskoczyła zachowaniem za kulisami Gali Mistrzów Sportu, choć od lat bryluje w show-biznesie, rzadko jednak dzieli się swoją codziennością. W jej mediach społecznościowych można jednak dojrzeć fragmenty imponującej rezydencji wokalistki.

We wnętrzach willi Beaty Kozidrak dominuje luksus i przepych. Artystka otacza się złotem, beżami i jasnymi kolorami, tworząc niepowtarzalny klimat łączący styl glamour z rustykalnymi detalami. Drewniane meble harmonijnie współgrają ze złotymi dekoracjami, a całość dopełniają oryginalne dodatki oraz obrazy na ścianach.

Wybierałam to miejsce przez kilka miesięcy. Czuję się tu bezpieczna. Dom ma 320 m kw., otaczam się w nim tylko złotem, bo pasował mi ten kolor - mówiła w ''Gwiazdy prywatnie''.

W salonie znajduje się masywny drewniany stół, tuż obok niego stoi wygodna kanapa, a w centralnym miejscu króluje kominek. Garderoba wokalistki imponuje rozmiarem oraz ilością ubrań.

Funkcjonalność i przepych, tak mieszka Beata Kozidrak

320-metrowa willa Beaty Kozidrak składa się z dwóch pięter. Parter obejmuje przestronny salon, kuchnię w kremowych tonacjach, jadalnię, pokój gościnny oraz wyjątkową piwniczkę na wino. Na piętrze mieszczą się sypialnie i aż dwie garderoby. Każdy pokój został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze szczegóły, by zapewnić domownikom i gościom najwyższy komfort.

Przed przeprowadzką do Warszawy Beata Kozidrak mieszkała w imponującej posiadłości w miejscowości Lipniak pod Lublinem. Ta willa, o powierzchni aż 800 metrów kwadratowych, położona jest na działce liczącej dwa hektary i oddalona zaledwie pięć kilometrów od centrum Lublina. Dom zachwycał siedmioma pokojami, czterema garderobami i kilkoma łazienkami, w jednej z nich znajdowało się nawet solarium. Tę willę Beata Kozidrak wraz z byłym mężem Andrzejem Pietrasem wystawiła na sprzedaż w 2018 roku.

Obie rezydencje łączy umiłowanie do komfortu, przepychu i niepowtarzalnego stylu. W warszawskiej willi Beata Kozidrak stworzyła własny azyl, gdzie złoto i drewno współgrają w nieoczywisty sposób, podkreślając jej indywidualizm.

